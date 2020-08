Todo preparado en Motorland Aragón para la cuarta prueba del Mundial FIM SBK

El round de Aragón supone el ecuador del campeonato y es además el primero de las dos citas programadas en Motorland Aragón. El viernes se celebran los entrenamientos libres y entre el sábado y el domingo se disputarán un total de ocho carreras de las tres categorías: SBK; Supersport y Supersport 300.

El campeonato de SBK se presenta en el circuito alcañizano con Jonathan Rea (Kawasaki) liderando la clasificación con 136 puntos, a cuatro de diferencia de Scott Redding (Ducati), el segundo clasificado que suma 132 . En tercera posición llega a Alcañiz el turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha) con 103 puntos. Los españoles Álvaro Bautista (Honda) y Xavi Forés (Kawasaki) ocupan la séptima y decimosexta posición, con 55 y 14 puntos, respectivamente.

En lo que hace referencia a la categoría de Supersport, la clasificación general está encabezada por el italiano Andrea Locatelli (Yamaha) con 125 puntos y 35 de ventaja con respecto al francés Jules Cluzel (Yamaha), segundo clasificado con 90 puntos. El dueño del tercer puesto es Lucas Mahias (Kawasaki) con 62 puntos. El español Isaac Viñales ( Yamaha) ocupa la séptima posición con 44 puntos. Manuel González (Yamaha) es décimo con 39 puntos.

Y en Supersport 300, el holandés Scott Deroue (Kawasaki) encabeza la clasificación con un total de 67 puntos. El segundo puesto es para Bahattin Sofuoglus (Yamaha) con 57 y el tercer puesto lo ocupa Unai Orradres (Yamaha) con 55 puntos. Ana Carrasco (Kawasaki), es quinta con 54 puntos.

En cuanto al ranking de fabricantes, Ducati es la marca más laureada en las visitas de las SBK a Motorland Aragón gracias a sus ocho triunfos y tres poles. El fabricante italiano alcanzó un triplete el pasado año gracias a la gran actuación de Álvaro Bautista. Lejos quedan el resto de marcas, como Kawasaki. Con cinco triunfos en la pista, Jonathan Rea, actual líder del campeonato, logró el triunfo en 2018. En total la marca japonesa ha obtenido un total de 20 podios. La alemana BMW cierra el podio de esta particular clasificació de fabricantes, si bien desde 2013 gracias a los triunfos que obtuvo Chaz Davies, no sube a lo más alto del podio. Más atras se sitúan Yamaha y Honda. La primera conquistó por medio de Melandri una victoria en 2011, mientras que la segunda aún no se ha estrenado. Su mejor clasificación un tercer puesto en 2014. Con todos estos aditamentos la doble cita en Motorland, «marcará un antes y un después del campeonato y de aquí podría salir el piloto que se coronará campeón del mundo», asegura Gregorio Lavilla.