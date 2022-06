Todos los partidos de Alcañiz piden a DGA que no deje al territorio sin cuatro SBV ni UVI móvil durante 12 horas al día

El pleno de Alcañiz se ha posicionado en contra del recorte en el transporte sanitario urgente que dejará al Bajo Aragón Histórico con un peor servicio que en la actualidad por las noches y los fines de semana. Partido Popular y Partido Aragonés llevaron al pleno del martes dos mociones en las que pedían a la consejería de Sanidad que modifique los pliegos para que los SBV de Hijar, Muniesa, Alcorisa y Maella no se queden sin servicio 12 horas al día al igual que la UVI móvil de traslados para un Hospital, el de Alcañiz, que no tiene UCI. En su caso no funcionará por las noches y los fines de semana completos no contará con un médico.

La propuesta del PAR, uno de los cuatro partidos que conforman el ejecutivo autonómico, salió adelante por unanimidad y la del PP también se aprobó aunque no con el apoyo de todos los grupos. PSOE, Izquierda Unida y Ciudadanos le pidieron poder votar los puntos por separado para apoyar los relativos al rechazo al pliego y su retirada; y evitar el de la reprobación de la consejera de Sanidad, Sira Repollés. Los populares no lo aceptaron porque «hay que buscar una culpable» y su propuesta salió adelante con sus votos y los del PAR a favor, la negativa del PSOE y la abstención de IU y Cs.

Todos los partidos defendieron sus posturas ante una quincena de trabajadores del transporte sanitario urgente del territorio que acudieron al pleno para mostrar su rechazo al nuevo pliego como ya lo han hecho públicamente en anteriores ocasiones a través de comunicados.

Unanimidad de todos los partidos para apoyar la moción del PAR / L. Castel

La concejal del PAR y enfermera de profesión, Beatriz Altaba, quiso explicar a sus compañeros y a la ciudadanía qué supondría el recorte. «Este pliego es peor que el primero, que se cambió por la presión popular al eliminar ocho vehículos. Quedarnos sin las SBV durante 12 horas al día significa que se tardará más en atender los servicios porque habrá que movilizar a vehículos de otras zonas y lo mismo ocurre con la UVI móvil en un Hospital sin UCI. El fin de semana se queda sin médico, ¿qué pasará si en un traslado el enfermo empeora? ¿se tiene que hacer cargo la enfermera? Este pliego no es malo, es malísimo», incidió Altaba.

El portavoz del PP, Miguel Ángel Estevan, habló de «uno de los mayores recortes de la sanidad aragonesa» y criticó que no acudiera al pleno la Marea Blanca que sí protestó cuando PP-PAR gobernaban en Aragón «bajo las órdenes de los partidos que hoy están en el Pignatelli».

Por parte del PSOE intervino Ángela Lara, exjefa de Enfermería del Hospital ya jubilada, quien calificó el recorte de horas en las SBV y la UVI móvil de «pequeña reducción» con la que no está de acuerdo. «Vamos a apoyar la moción del PAR porque creemos que es lo justo y necesario para que las zonas rurales no se queden desasistidas. Los sanitarios no quieren venir y si además las condiciones son peores….» afirmó la concejal socialista, quien también aprovechó para recordar los recortes en la época del PP en el ejecutivo autonómico.

María Milián (IU) quiso dejar claro que el modelo que defiende su partido es que el servicio no se externalice pero apoyó la moción del PAR porque busca mejorar el pliego actual. Con la del PP se abstuvo porque incluía la reprobación de la consejera.

A su vez, Kiko Lahoz, de Ciudadanos, pidió al PAR que, aprovechando que gobierna en DGA, pida a Javier Lambán que cambie el pliego del transporte sanitario urgente.

Cambio de nombre del colegio Emilio Díaz

Más polémica generó la ratificación del cambio de nombre del colegio Emilio Díaz por el de Concepción Gimeno después de su aprobación por parte del Consejo Escolar. Este proceso se inició en el centro a petición de DGA para cumplir con la Ley de Memoria Democrática de Aragón y no ha estado exento de críticas.

En el pleno tanto PP como PAR estuvieron de acuerdo en que «hay que cumplir la ley» pero criticaron la forma en que se ha llevado a cabo el cambio de nombre y defendieron que el alcalde franquista Emilio Díaz vivió «la etapa que le tocó». El portavoz del PP, el más duro con el cambio, dijo que si su partido gobierna la próxima legislatura en DGA derogará una ley que calificó de «sectaria» y se planteará revertir el cambio de nombre.

A su vez, la propuesta de los aragonesistas era resignificar el espacio colocando una placa en la que se explicara quién era Emilio Díaz y su portavoz también criticó que el cambio no se hiciera con gran consenso. En la primera votación obtuvo seis votos frente a los tres y cuatro de las otras dos propuestas, la Amistad y la Concordia; y ocho en la segunda votación.

Por su parte, el alcalde, Ignacio Urquizu (PSOE), recordó que lo que ha hecho el colegio es «cumplir la ley» y defendió el cambio de nombre. «Concepción Gimeno fue fue una feminista que luchó por los derechos de las mujeres y Emilio Díaz no fue un señor al que le tocó vivir una época, fue una persona que escogió lo que hizo. No fue un cualquiera sino que estaba muy próximo a Millán Astray y fue el primer director de RNE», dijo Urquizu, quien también recordó que Díaz fue el alcalde que concedió la medalla de la ciudad al dictador Franco, «el que ordenó el bombardeo de Alcañiz».

Milián (IU) destacó que fue su grupo el que en comisión lanzó la propuesta de Concepción Gimeno -fue la que llevó el equipo de gobierno al consejo escolar- porque les gustaba que por primera vez una mujer diera nombre a un colegio de Alcañiz.