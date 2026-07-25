Torre de Arcas encuentra gestor para su hotel municipal Casa Manolet

Tras meses de incertidumbre y después de que la primera licitación quedara desierta, el Hotel Casa Manolet de Torre de Arcas ya tiene gestor. El Ayuntamiento ha adjudicado la explotación del establecimiento a la empresa Hostelería Lorenti PFSL, una firma con experiencia en el sector de la restauración y la hospedería en la comarca.

El alcalde de Torre de Arcas, Luis Lasmarías, ha confirmado que la adjudicación ha sido posible tras abrir un nuevo proceso de invitaciones a empresas interesadas. Aunque varias mostraron interés, únicamente Hostelería Lorenti PFSL presentó toda la documentación requerida dentro del plazo establecido.

"Finalmente se presentó una persona a la oferta y registró correctamente toda la documentación en tiempo y forma", ha explicado el alcalde, quien ha reconocido que la noticia supone un importante alivio para el municipio después del esfuerzo realizado para sacar adelante este proyecto.

Una empresa con experiencia en la comarca

La empresa adjudicataria ya gestiona otros establecimientos hosteleros en la comarca del Matarraña, especialmente en Valderrobres con el Hotel El Salt, además de contar con experiencia previa en la explotación de hospederías.

Para el alcalde, este aspecto ha sido determinante. "Creemos que puede dinamizar y hacer levantar este proyecto. Es una empresa muy conocedora del sector de la restauración y la hospedería y puede ofrecer un buen servicio, además de convertirse en un atractivo para toda la comarca", ha señalado. Lasmarías ha destacado que el hecho de que la empresa disponga ya de personal y experiencia facilita una puesta en marcha prácticamente inmediata del establecimiento.

Apertura prevista para este sábado

La intención del Ayuntamiento y de la empresa es inaugurar Casa Manolet este sábado, aunque durante los últimos días se están ultimando los preparativos necesarios para su puesta en funcionamiento.

Según ha explicado el alcalde, recientemente se ha recibido la resolución que acredita oficialmente al edificio como establecimiento hotelero, un trámite imprescindible antes de abrir sus puertas. Mientras tanto, se están instalando los últimos equipamientos, como cámaras frigoríficas y otros elementos necesarios para iniciar la actividad. Aunque la fecha prevista es este sábado, el consistorio mantiene cierta cautela hasta completar todos los detalles administrativos y técnicos.

Servicio de restaurante durante toda la semana

Las condiciones de la concesión mantienen las mismas bases de la licitación original. El pliego obliga a prestar servicio de restaurante durante los fines de semana, aunque la empresa ha comunicado al Ayuntamiento su intención de abrir todos los días y ofrecer menú diario. No obstante, durante los meses de invierno la actividad podrá adaptarse a la demanda, con la posibilidad de trabajar entre semana bajo reserva si la afluencia de clientes resulta insuficiente.

Además, el Ayuntamiento ya ha solicitado a Carreteras la instalación de señalización en ambos sentidos de la vía de acceso al municipio para dar mayor visibilidad al establecimiento y facilitar que los viajeros conozcan la existencia del hotel y del servicio de restauración.

Diez habitaciones para reforzar la oferta turística

La apertura de Casa Manolet llega en un momento especialmente favorable para Torre de Arcas. Durante las próximas semanas el municipio afrontará sus fiestas patronales, antes de la llegada de grandes citas que incrementarán la demanda de alojamiento en la comarca, como el eclipse solar y el Gran Premio de Aragón de MotoGP.

El alcalde ha explicado que varios vecinos ya se han interesado por reservar habitaciones para alojar a familiares y amigos durante las fiestas del municipio, que se celebrarán del 19 al 22 de agosto.

El hotel dispone de diez habitaciones dobles, cuatro de ellas adaptables a triples. Además de dos habitaciones individuales, una capacidad que permitirá ampliar la oferta de alojamiento del municipio.

Para Luis Lasmarías, la apertura de Casa Manolet supone mucho más que la puesta en marcha de un nuevo negocio. "Es una satisfacción muy grande para todo el pueblo. Es un servicio que aportamos a la comarca, que ayudará a dinamizar Torre de Arcas y a seguir creciendo. Era el empujón que necesitábamos", ha concluido.