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05 SEP 2026|

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Torre de Arcas invierte 2.000 euros para renovar su equipamiento deportivo

El Ayuntamiento sustituye el antiguo equipamiento deportivo por dos porterías de fútbol sala y dos canastas que ya pueden utilizar los jóvenes del municipio

Las nuevas porterías instaladas en Torre de Arcas / Ayto. Torre de Arcas
Las nuevas porterías instaladas en Torre de Arcas / Ayto. Torre de Arcas

Jesús Burgos05 09 2026

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ActualidadInfraestructuras

Torre de Arcas ha estrenado equipamiento deportivo coincidiendo con sus fiestas mayores en honor a San Bernat. El Ayuntamiento ha destinado alrededor de 2.000 euros de presupuesto municipal a la adquisición de dos nuevas porterías de fútbol sala y dos canastas, una inversión dirigida principalmente a mejorar las instalaciones que utilizan los niños y jóvenes del municipio.

Las nuevas porterías fueron instaladas hace algo más de 20 días y llegan para sustituir a las anteriores, que se encontraban ya muy deterioradas y no cumplían con las medidas reglamentarias. Además, según explica el alcalde, Luis Lasmarías, tampoco estaban correctamente ancladas al suelo. El nuevo equipamiento incorpora sistemas de anclaje y cumple con la normativa vigente.

Una mejora demandada por los jóvenes

La renovación del material deportivo responde también a una demanda de los propios vecinos más jóvenes. "Era una demanda que existía desde los jóvenes", explica Lasmarías, quien destaca que el objetivo es que puedan disponer de unas instalaciones más seguras y adecuadas para practicar deporte.

La actuación se ha realizado con cargo al presupuesto municipal de 2026 y se suma a las actividades deportivas incluidas en el programa festivo. Entre ellas destaca el tradicional torneo de fútbol, que reúne durante las fiestas a vecinos y equipos de localidades próximas en busca de un premio muy disputado: un jamón.

La inversión permite así estrenar las instalaciones coincidiendo con unos días en los que Torre de Arcas multiplica su población. El municipio, que cuenta con alrededor de 40 vecinos durante el invierno, ha reunido al rededor de unas 260 personas durante las fiestas.

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