El Tragamillas de Alcañiz firma un fin de semana de oro en el Campeonato de Aragón sub-16

El Club Tragamillas Alcañiz volvió a dejar huella este pasado fin de semana con actuaciones destacadas en el Campeonato de Aragón Sub-16 y Sub-18. Los deportistas del club bajoaragonés firmaron varios resultados de enorme nivel que vuelven a poner de manifiesto el crecimiento de una entidad que continúa acumulando talento y buenos resultados en categorías de formación.

La gran cosecha llegó en el Campeonato de Aragón Sub-16, donde el Tragamillas regresó a casa con cuatro medallas y dos nombres propios que lideraron la actuación alcañizana: Noa Ceperuelo y Berta Villarroya.

La mínima se resiste para Noa

Ceperuelo logró proclamarse campeona de Aragón en salto con pértiga después de una actuación sobresaliente que le permitió subir a lo más alto del podio autonómico. La atleta alcañizana rozó además una mejora de su marca personal.

Llegaba al campeonato con un mejor registro de 2,55 metros y se quedó muy cerca de superar el listón de los 2,60, una altura que le habría acercado también al objetivo de lograr la mínima para el Campeonato de España. «Me quedé muy cerca de mi marca personal. Quedé primera de Aragón, pero no llegué a la marca para el Campeonato de España», ha explicado la propia deportista.

Sin demasiado tiempo para detenerse, Ceperuelo volverá a competir este próximo fin de semana en Madrid junto al Hinaco Monzón, entidad filial con la que trabaja el Tragamillas en determinadas competiciones, con el objetivo de seguir creciendo y buscar esa mejora de marca. «Intentaré mejorar el registro», ha asegurado.

Berta Villarroya en uno de los dos podios a los que subió el pasado fin de semana / Cedida

Doblete para Berta Villarroya

Pero el gran dominio del fin de semana también llevó la firma de Berta Villarroya. La atleta del Tragamillas protagonizó uno de los resultados más destacados del campeonato después de completar un brillante doblete autonómico al proclamarse campeona de Aragón tanto en los 3.000 metros como en lanzamiento de jabalina, una demostración de versatilidad y nivel competitivo poco habitual.

La cuarta medalla para la expedición bajoaragonesa llegó gracias a Telma Clemente, que consiguió la tercera posición en los 3.000 metros para completar una gran actuación colectiva del club alcañizano.

Las mejores marcas siguen llegando

Más allá de los metales, el campeonato volvió a dejar varias actuaciones destacadas y mejores marcas personales entre los jóvenes deportistas tragamilleros. Jorge Maza completó los 1.000 metros en 2 minutos y 51 segundos, mientras que Ian Ariño cruzó la meta en 2 minutos y 53 segundos. También mejoró registros Mario Peralta, que terminó los 1.000 metros en 3 minutos y 20 segundos.

En categoría femenina, Carla Louro firmó una marca de 19,50 en los 100 metros vallas y Victoria Lop detuvo el crono en 48 segundos dentro de los 300 metros.

Buenas sensaciones también en categoría Sub-18

El fin de semana dejó además buenas noticias para los atletas del Tragamillas en el control Sub-18 disputado en el estadio Corona de Aragón.

Martín Puchol protagonizó uno de los nombres propios tras completar un notable estreno en los 800 metros con un tiempo de 2 minutos y 2 segundos. También dejaron buenas sensaciones Andrés Piquer en los 3.000 metros con una marca de 10 minutos y 25 segundos y Víctor Aragués en los 2.000 metros tras completar la distancia en 7 minutos y 30 segundos.