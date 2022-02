El Tragamillas consigue cuatro medallas en el Campeonato de Aragón de cross de categoría escolar

El Club Tragamillas de Alcañiz consiguió cuatro medallas en el Campeonato de Aragón de cross escolar disputado en Pedrola el pasado fin de semana.

El equipo sub 14 masculino formado por Jacobo Anento, Javier Lizana, Martín Puchol, Andrés Piquer, Víctor Aragües y Raúl García consiguieron el oro y se proclamaron campeones regionales. El sub 14 femenino fue plata con la participación de Daniela Alejos, Noa Montserrat, Inés Egea, María Domingo y Dunia Baka. Y el bronce fue para el sub 16 femenino formado por Isabel Alejos, Carolina Aragües, Pandora Navarro y Alejandra Pradas. En la competición individual Carlota Gasión en sub 12 fue oro.