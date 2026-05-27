El Tragamillas deja huella en Francia: Aníbal Navarro firma un gran estreno mundialista en las Merrell Skyrunner World Series

El Club Tragamillas volvió a cruzar fronteras este pasado fin de semana. La entidad bajoaragonesa también tuvo representación internacional en Francia con motivo de las Merrell Skyrunner World Series, uno de los grandes circuitos mundiales del trail running, donde Aníbal Navarro firmó una sobresaliente actuación que le permitió terminar en una meritoria 17ª posición absoluta frente a algunos de los mejores especialistas internacionales de la disciplina.

La prueba se disputó en Sainte-Enimie, en las espectaculares Gargantas del Tarn, un entorno de enorme exigencia técnica que volvió a reunir a algunos de los grandes nombres del panorama mundial del skyrunning. Navarro afrontó un recorrido de 25 kilómetros con 1.900 metros de desnivel acumulado en una competición marcada por la dureza del terreno, las constantes subidas y bajadas técnicas y un nivel competitivo de primer orden.

«Era la primera vez que participaba en una Copa del Mundo», ha explicado el propio corredor bajoaragonés tras completar una experiencia que le permitió medirse directamente con algunos de los mejores especialistas internacionales.

Un resultado que reafirma el crecimiento

La competición forma parte del circuito Merrell Skyrunner World Series, referencia mundial dentro de una modalidad que se caracteriza especialmente por la exigencia técnica del trazado. «Esta modalidad de skyrunning se caracteriza por ser muy técnica tanto en bajadas como en subidas y el nivel es internacional», ha señalado Navarro.

La actuación del corredor del Tragamillas vuelve a poner en valor el crecimiento competitivo del club bajoaragonés y también la progresión de uno de sus deportistas más destacados dentro del trail running. No se trataba de una prueba cualquiera. El circuito internacional reúne durante toda la temporada a corredores de diferentes países y algunos de los grandes referentes mundiales de una disciplina cada vez más exigente física y técnicamente. Y ahí estuvo también el Bajo Aragón.

Aníbal Navarro completó una carrera muy sólida para terminar dentro del Top-20 absoluto en una prueba de enorme prestigio internacional y sumar una experiencia de máximo nivel en su primera participación mundialista. Atletismo. Montaña. Trail. Y un mismo denominador común: los corredores del Bajo Aragón siguen creciendo de la mano del Club Tragamillas.