La Trail Zoquetes cumple con las expectativas y ya sueña con los 1.000 participantes para 2025

Todo ha salido a pedir de boca durante el fin de semana en la XI Trail Zoquetes. El Alcorisa Fondistas ha vuelto a cumplir con las expectativas y hasta 800 corredores han tomado parte de una carrera que cada edición va a más. Las cuatro carreras y la marcha senderista han sido el alma mater de un evento que se vio completado en la tarde del sábado con una mesa redonda con la presencia del famoso bloguero Monrasin (Ramón Ferrer); Mariano Navascués, reconcido presentador de Chino Chano en Aragón TV y también la ultrafondista Oihana Kortazar, campeona del mundo de kilómetro vertical y de la Copa del Mundo de carreras de montaña en 2011 y dos veces vencedora en la Zegama-Aizkorri.

Desde la organización -que cuenta con más de 80 voluntarios- el balance es más que positivo y aseguran ya pensar en 2025 con la cifra de los 1.000 participantes entre ceja y ceja. «Se ha visto recompensado el esfuerzo. Ha sido impresionante y ha venido gente con un nivel tremendo. Hasta el tiempo nos ha acompañado y lo agradecemos porque las previsiones a inicios de semana no eran nada buenas», afirma Carmelo Peralta, miembro de la organización y vicepresidente del Alcorisa Fondistas. «Ya nos hubiese gustado tener 1000 este año pero la mejora es continua. El martes vamos a estar ya pensando en la carrera de 2025«, termina Peralta.

Sprint, marcha senderista y mesa redonda para abrir boca

En la mañana del sábado se estrenó la prueba Sprint Trail, al estilo del kilómetro vertical. El recorrido constó de una longitud lineal de 5,09km y contó con 370m de desnivel positivo. Los vencedores fueron. También el sábado tuvo lugar la marcha senderista con cerca de un tercio de los participantes.

Ya por la tarde, el público alcorisano se deleitó con la mesa redonda en la Sala Alcor. La protagonista fue la ultrafondista Oihana Kortazar que a sus 39 años sigue siendo cabeza de cartel en las principales carreras del mundo. Se proyectó un documental sobre su asalto al récord del ascenso y descenso al Teide (algo que logró) así como su experiencia en Carros de Foc, una ruta conocida ruta de 55km y 9.200m de desnivel acumulado que une los nueve refugios del Parc Nacional d’Aigüestortes y Estany de San Maurici. Fue relatando la experiencia y tanto Navascués como Ferrer la fueron entrevistando y acompañando.

«A lo largo de la temporada me gusta correr en lugares donde no he estado. Hay carreras que te trasmiten un carisma especial cuando se ponen en contacto contigo y con la Zoquetes me pasó. No fue una invitación al uso. Entablamos una conversación y luego llegó la invitación. Además, es una buena época para competir fuera del circuito internacional», explicó Kortazar a La COMARCA.

El domingo, el día D

Ya este domingo, el Parque del Lago y el Monte Calvario han dictado sentencia. Medio millar de corredores han tomado parte de un trail que discurre por pistas y caminos forestales y que ha abierto el calendario de las carreras de montaña en Aragón. La prueba ha contado con cuatro recorridos de diversa dificultad y longitud y que tienen como denominador común la espectacular llegada que desciende desde la Peña San Juan por la ladera del Calvario de Alcorisa.

En la prueba reina, el Gran Trail Morrón de Viñas (32,52 kilómetros y 1.310 metros de desnivel) los vencedores han sido Abel Carretero con 2h 34′ y, en féminas, la propia Kortazar con 3h 04′ (séptima del total). Del Bajo Aragón Histórico también destacan Oriol Valverde (Matarraña Team, 5º); el local David Vidal (Alcorisa Fondistas, 6º).

Abel Carretero, vencedor de la prueba larga. / Tomás Montero

A su vez, en la media distancia, en el Trail Barranco del Agua (19,24 km y 758 metros de desnivel acumulado) los ganadores han sido Iván Calvo y Marina Albesa (Matarraña Team). También en los puestos de honor se ha colado Carlos Jávega (Matarraña Team, 3º) y María Pilar Prades (Running Trial Alcañiz, 3º). Finalmente, en el Trailico, con un recorrido de 11,77 kilómetros y 330 metros de desnivel, se han impuesto Álvaro Cantín y Marta Millaruelo.