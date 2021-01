El Transporte Sanitario denuncia el abandono de la provincia y la falta de una ambulancia covid para el Bajo Aragón

El Comité de Empresa UTE Transporte Sanitario de Aragón vuelve a reclamar la necesidad urgente de la activación de una ambulancia covid para el Bajo Aragón, ante el grave impacto del coronavirus en el territorio. La provincia de Teruel sigue contando con un único vehículo, únicamente en la capital, con un horario reducido de 12 horas para el traslado de pacientes covid. Esta ambulancia nunca llega a operar en el Bajo Aragón ya que también enfrenta una sobrecarga de trabajo tanto en la capital provincial y en los pueblos de alrededor. «Un vehículo para toda la provincia es inviable. Dada la situación en la que está la zona no entendemos absolutamente nada, no comprendemos que no se ponga un refuerzo covid», ha explicado David Alejos, representante del Comité de Empresa UTE Transporte Sanitario de Alcañiz.

El pasado día 6 de noviembre fue aprobada en las Cortes de Aragón La Proposición No de Ley que instaba al Gobierno de Aragón a la activación de otro vehículo para la zona del Bajo Aragón, algo que a día de hoy no se ha producido, siendo la zona de mayor incidencia de la provincia. Esta situación genera la sobrecarga de otros vehículos destinados a atender otro tipo de urgencias, y que tras realizar transportes covid quedan fuera de servicio para una limpieza exhaustiva.

A todo ello hay que sumar un sistema de trabajo de localización que implica que muchos de esos trabajadores deben regresar a sus domicilios una vez finalizados esos traslados. «Tampoco entendemos como no se ha reforzado la presencialidad de los vehículos 24 horas en la base y los trabajadores tengan que seguir yéndose a su casa con todos los riesgos que conlleva», ha matizado Alejos. Este es otro incumplimiento de la Propuesta No de Ley aprobada en marzo de 2019 que instaba al Gobierno de Aragón a la implantación de la presencia física 24 horas de las ambulancias de Soporte Vital Básico de Teruel y Alcañiz, en lugar de las 12 horas de lunes a viernes.

En el sector sanitario de Alcañiz tan solo una ambulancia se encuentra de guardia presencial las 24 horas al día todos los días del año, una de las dos UVIs. La secundaria, solo 12 horas de 9.00 a 21.00 de lunes a viernes. El resto, de guardia localizada. Tampoco ninguna ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB). La de Alcañiz tiene guardia presencial de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 y el resto del día y los fines de semana está localizada; las de Andorra y Caspe trabajan de forma presencial siete horas de lunes a viernes y la de Híjar ninguna. Las convencionales, que cuentan solo con conductor, se encuentran siempre localizadas. «Se están endureciendo las restricciones, pero en lo que son los ámbitos laborales de la emergencia sanitaria no están haciendo absolutamente nada. Estamos llevando los mismos recursos que llevábamos justo hace un año antes de la pandemia«, ha resaltado Alejos.

«Agotados e indignados»

Los trabajadores de estos servicios están agotados después de nueve meses de trabajo incansable, pero a su vez están indignados por la falta de recursos a disposición de los ciudadanos. Los profesionales del transporte sanitario han sufrido un incremento de trabajo «brutal». «Solamente el soporte de Alcañiz está haciendo más de diez salidas de covid al día», ha puntualizado Alejos. Los demás soportes de Híjar, Andorra y Caspe tienen una carga similar. «Trasladan a mucha gente al Hospital de Alcañiz. Se trata de pacientes en su mayoría positivos por covid, empeoramiento derivado del virus o con sospecha«.

De hecho, la carga se ha cuadriplicado respecto a hace un año. «No es viable, son avisos muy largos, que tienes que limpiar después de cada intervención. Horas y horas en la carretera con los pacientes covid y también otro tipo de pacientes», ha explicado el representante del Comité.

Es por ello que denuncian que desde el mes de marzo en que se inició esta pandemia se ha tenido tiempo de ir optimizando recursos y de mejorar aquellas deficiencias detectas, «pero por desgracia eso no ha ocurrido con la provincia de Teruel», tal como han destacado también a través de un comunicado de prensa.

«Empezamos con la pandemia viendo algo nuevo, todos poniendo de nuestra parte, trabajando sin parar. Fue un palo con la segunda ola de septiembre cuando volvimos a vernos en la misma situación de marzo y abril. Y ahora estamos en lo mismo. Es mucha ansiedad y mucha carga de trabajo para todos los compañeros. Estamos cansados e indignados por como están tratando a la provincia de Teruel y el Bajo Aragón en particular, porque parece que no existimos».