El transporte urgente y programado se moviliza este sábado en Alcañiz

Continúan las movilizaciones del transporte sanitario urgente y programado que se manifestará este sábado 25 de febrero en la plaza de España de Alcañiz a las 12.00, tras haber realizado diferentes concentraciones en las provincias de Zaragoza y Huesca. Inmersos en una huelga indefinida desde hace más de un mes (convocada por UGT, CSIF, SCS, CGT y CC.OO), los colectivos bajoaragoneses siguen reclamando «un convenio digno» que se adecue al «coste actual de la vida», además de reclamar, en el caso del transporte urgente, el mantenimiento de la UVI Móvil de Alcañiz las 24 horas y con médico; y de las SVB también las 24 horas en las localidades vecinas. «Llevamos denunciando desde hace meses el convenio caducado y el recorte en los servicios. Reclamamos unas condiciones laborales dignas y profesionales», recalcó David Alejos, presidente del Comité de Empresa UTE Transporte Sanitario en Alcañiz.

Desde este mes de febrero Ambulancias Tenorio es la nueva adjudicataria, aunque está atravesando un proceso de «transición» de al menos cuatro meses. Será el 1 de junio cuando entre en funcionamiento aplicando las nuevas condiciones contractuales. «De momento seguimos con las condiciones que teníamos con la antigua adjudicataria, a partir del 1 de junio se empezará a aplicar el nuevo contrato. En teoría se tendrán que fijar todas las bases de los vehículos que estén trabajando, tanto los de 12 horas como los de 24 horas. Además, tendrá que estar toda la flota de vehículos activa para poder trabajar con ella, con todas las especificaciones que constan en el pliego», explicó Alejos.

Esta próxima semana el Comité de Teruel mantendrá una reunión con la empresa, tras la cual los trabajadores «confían» en contar con más información ante la «incertidumbre» que manifiestan actualmente. «De momento no hemos podido sacar nada en claro, dicen se está mirando y estudiando, nos preocupa que firmando el contrato desde hace mucho tiempo, aún sigan estudiando… No sabemos de qué manera se va a trabajar, si se van a fijar las bases, si se va a negociar un convenio…No sabemos absolutamente nada, siendo que en junio tiene que estar todo montado para poder empezar», enfatizó el presidente del comité. A pesar de la situación tienen «claro» que fractura entre trabajadores, patronal y administración no puede afectar los pacientes.

Más de 400 servicios suspendidos

Aunque el transporte programado cuenta con su propia adjudicataria, Transalud, sus trabajadores se unen a las movilizaciones para reclamar un convenio que permita la subida salarial, «estancada» desde hace 11 años, tal como denunciaron. A diferencia del 061, que mantiene los servicios en un 100% dado su carácter urgente, los paros han provocado la suspensión de más de 400 servicios en el sector bajoaragonés desde el inicio de la huelga, entre consultas, rehabilitaciones o pruebas funcionales no imprescindibles. «Llevamos 5 años sin un convenio colectivo, nosotros también somos un sector fundamental. La solución la tiene que dar el Salud ante esta parálisis», reivindicó Eduardo Prat, uno de los trabajadores.

Desde los sindicatos llaman a la manifestación masiva en apoyo de los trabajadores. «Ojalá venga mucha gente para que vean que no estamos de acuerdo con lo que se está haciendo», recalcaron.