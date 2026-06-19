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19 JUN 2026|

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Un fallecido y dos heridos, en un accidente de tráfico en Castel de Cabra

Se ha producido un choque frontal entre dos coches cuando uno de ellos ha invadido el carril contrario. El fallecido, conductor del otro vehículo, es vecino de Calaceite

Accidente en la N-211 en Castel de Cabra con una persona fallecida y dos heridas. / Guardia Civil
Accidente en la N-211 en Castel de Cabra con una persona fallecida y dos heridas. / Guardia Civil

La COMARCA19 06 2026

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ActualidadSucesos

Un accidente de tráfico en la N-211/420 en el kilómetro 180 a su paso por Castel de Cabra se ha saldado con un muerto y dos heridos, uno de ellos de gravedad.

Según informa Guardia Civil, el suceso se ha producido por un choque frontal entre dos turismos al invadir uno de ellos el carril sentido contrario. En conductor y único ocupante del vehículo que invade el carril ha resultado herido grave. Las pruebas alcohol y drogas quedan pendientes de realizar por la gravedad de las lesiones. El conductor del otro vehículo, un hombre de 54 años vecino de Calaceite, ha fallecido y su acompañante herida leve. La UNIS de Alcañiz se encuentra investigando las causas y ha instruido diligencias para Jugado de Guardia de Alcañiz.

El accidente se ha producido este viernes a las 16.15. Hasta la localidad de Cuencas Mineras se han desplazado tres bomberos y un oficial de la DPT del Parque de Montalbán que han tenido que excarcelar a dos personas que se encontraban atrapadas en distintos vehículos. Otro ocupante de uno de los vehículos ha podido salir por sus propios medios.

Tras el rescate, los bomberos han realizado labores de prevención de riesgos para garantizar la seguridad en la zona. En la intervención han participado Guardia Civil y servicios sanitarios.

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