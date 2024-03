Los truenos y chaparrones ponen en jaque las procesiones del Santo Entierro

El clima no se lo puso nada fácil a la Semana Santa bajoaragonesa, donde este Viernes Santo hubo que improvisar y tomar decisiones muy rápidas ante la situación. Bastaba con mirar al cielo y poner algo de oído, porque a las tres de la tarde las nubes bien oscuras envolvían buena parte del territorio. En La Puebla de Híjar, se celebró el Pregón pero en una versión muy reducida que nada tiene que ver con la original pero, al menos, algún mueble se salvó porque el cielo acabó por descargar y con ganas. La procesión se redujo a la plaza, con la formación de alabarderos y cofradías, pero sin los pasos. En el balcón, tras el Pregón, la Jota homenaje a la Semana Santa poblana volvió a poner la piel de gallina. Gori Sierra y Joaquín Úbeda al tambor y al bombo, arroparon a la voz impresionante de la jotera local Cristina Vidal. Fue la mejor despedida al tiempo de Pregón porque ya comenzó a llover de una forma intensa y con truenos y relámpagos. A media tarde se comunicó que, por unanimidad de las cofradías y «por sentido común» se suspendía el Santo Entierro. La inestabilidad era manifiesta.

Una tregua dio la lluvia en Samper de Calanda a las siete y media de la tarde, mientras en la iglesia se representaba el auto sacramental del Abajamiento o Descendimiento. Ya comenzó tarde porque tampoco se tuvo clara su realización: además de que faltaban lanceros, no había mucha gente en el público. No obstante, en cuestión de minutos los bancos se fueron llenando de personal y los alabarderos acudieron a sus puestos. En este caso, la dificultad era movilizar la logística para evitar que los trajes de armaduras en se mojasen en una tarde de una lluvia muy intensa. Para evitarlo, los alabarderos no entraron por la entrada principal, sino que lo hicieron desde la sacristía. Aunque se anunció la suspensión del Santo Entierro, en medio del Abajamiento que volvió a narrar magistralmente Fray José María Falo, se despejó y se decidió realizar la procesión. En cuanto se desclavó a Cristo de la cruz, se colocó en La Cama, y comenzó.

Eso sí, no llovía ya a ocho y media de la tarde tampoco en Albalate del Arzobispo, pero el viento era frío. Salieron las imágenes de la iglesia con los tambores a la cabeza, e iniciaron el camino de siempre, una ruta circular rodeando la carretera para regresar a la iglesia a través de la plaza del Convento.

En la vecina localidad de Urrea de Gaén, donde arrancó a las diez y media, no hizo menos frío pero lo agradecieron si ese era el precio a pagar porque no lloviese. La gran cantidad de peanas y de tambores y bombos a las que está acostumbrada la población, volvieron a salir a las calles. La del Santo Entierro es la procesión más sobria, austera y a la vez más sentida de la Semana Santa local. Cada cual procesiona metido en sus pensamientos, y la participación con compromiso y rigor tanto al tambor como llevando cualquiera de los pasos, es su seña de identidad. Los alabarderos volvieron a emocionar con sus entradas y salidas a la iglesia para custodiar La Cama, una peana llevada entre ocho amigos en turnos de cuatro que van rotando cada poco durante la procesión.

Híjar pudo sacar su procesión de la noche y se desquitó de haberse quedado a medias por la tarde, cuando la del Pregón quedó suspendida ya con parte del recorrido hecho. Lo mismo que en Andorra, que sí suspendió la del Pregón de la tarde, pero no la del Santo Entierro porque pudo hacerla. Alcorisa vivió este Viernes Santo una situación nada agradable porque, sí pudo celebrar el Santo Entierro pero no el Drama de la Cruz. A las cinco de la tarde el temporal de lluvia era tal que anuló cualquier opción. Calanda y Alcañiz celebraron sus respectivas procesiones de La Soledad.