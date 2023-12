Trullenque: «Soy de monte. En la Sociedad de Cazadores si quiero siempre tengo trabajo»

¿En un pueblo se es alcalde las 24 horas?

Sí, y como estoy parado tengo tiempo. Además, me gusta que el pueblo esté bien. Antes del verano desbrozamos y limpiamos varias veces porque es importante la imagen. Tenemos un chico a seis horas con una subvención del INAEM al que voy diciéndole qué hacer y en septiembre vino la brigada de la Comarca del Bajo Aragón, de la que me gustaría destacar la importancia de su trabajo para los pueblos pequeños. Estuvieron dos semanas y trabajé con ellos. El capataz, Bernardo, me decía que soy el primer alcalde que llevaba de peón (risas).

¿Estuviste trabajando con ellos?

¿En qué más estás implicado?

¿Por qué ser alcalde?

Muchos vecinos nos lo pidieron a Benito Martínez y a mí. Como yo tengo más tiempo me puse de número uno aunque no era mi intención.

Volviste hace seis años a Las Parras después de llevar fuera desde los 25, ¿Cómo fue?

Nunca me desligué del pueblo y venía siempre que podía. Tuve problemas laborales y decidí volver, estaba ya muy quemado y cansado. He ido renovando la casa que heredé de mis padres. Mi mujer aún está en Castellón y nos vemos los fines de semana.

¿Cuántos vivís en Las Parras?

¿Y en verano?

¿Cómo es la política en un pueblo de 40 vecinos?

Y el partido, ¿importa?

¿Qué proyectos tienes en mente?

Especialmente, mejorar la calidad de vida de los vecinos. Con el Ayuntamiento de Aguaviva estamos moviendo el arreglo de la carretera y tenemos esperanzas porque es importante. También se invertirán 60.000 euros de la Comarca en el parque ‘Extinción’ de los dinosaurios. ‘Ra’, que es quien los elabora de forma voluntaria, ya tiene cuatro preparados para colocar y un photocall. El problema es conseguir parcelas porque ahora nos estamos aprovechando del barranco, que es de la CHE, que no se si tendremos problemas… Ya he conseguido la cesión de tres huertos situados encima donde vamos a colocar los nuevos dinosaurios y espero lograr dos más que son fundamentales. Queremos cambiar la iluminación urbana por luces LED con Omezyma para gastar menos y me gustaría recibir un FITE para convertir la escombrera en un punto limpio. Todavía no nos han denunciado pero otros pueblos ya llevan muchas denuncias. Ya se solicitó al FITE y nos lo denegaron. Nuestro problema es que no tenemos terreno municipal y es difícil de conseguir.