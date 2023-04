«Los últimos robos muestran que es necesario un aumento de patrullas y centralizar cuarteles rurales»

¿Falta seguridad en los pueblos del Bajo Aragón-Caspe?

Lo que falta son agentes que puedan dar esta seguridad en el medio rural. Venimos denunciando desde hace tiempo la falta de efectivos que tiene la Guardia Civil, concretamente en la labor de seguridad ciudadana. Es una situación que se da no solo en la provincia, sino en toda la comunidad autónoma. Se ha trasladado a Delegación de Gobierno y a la cadena de mando, pero no se ha dado aún solución. La respuesta efectiva sería aumentar considerablemente las plantillas o, por el contrario, nosotros también defendemos la reorganización de unidades. Habría que concentrar cuarteles y que haya uno por comarca y varios en la comarca central, en función de los ejes que la componen. Llevamos desde hace tiempo denunciando la falta de personal que sufre el medio rural. Además, también pone en riesgo la seguridad del propio agente, porque cuando tiene que hacer una actuación, la unidad que le puede apoyar a lo mejor tarda una hora en llegar.

¿Cuál es la respuesta que han recibido por el momento desde Delegación del Gobierno?

Es cierto que se han aumentado las patrullas de la Guardia Civil, pero son insuficientes. No es que lo diga yo, es que se puede ver y preguntar a cualquier ciudadano del medio rural, donde pasan días sin ver a ningún agente.

¿Las medidas la que nombra en cuanto al aumento de la plantilla o la centralización de los cuarteles solucionarían el problema actual?

¿A qué se refiere cuando habla de actualizar estas plantillas?

Habría que hacer un estudio de la delincuencia que existe hoy en día, de los habitantes y de la extensión que hay que cubrir. Una vez se tuvieran esos datos, habría que distribuir los efectivos en función de los parámetros resultantes. Estamos viendo que el catálogo está cubierto en poco más del 90%, o sea que falta menos del 10% por completar. Pero, se está viendo que no son suficientes.

En cuanto a la centralización de los cuarteles en las cabeceras comarcales, ¿se seguiría dando buena cobertura a todos los pueblos?

Efectivamente. Hay que tener en cuenta que hoy en día nos trasladamos en vehículos, no vamos a caballo como en el siglo XIX. Por tanto, si concentramos los efectivos se podrán hacer más patrullas y hacer cada cuartel más potente. Entonces, se cubriría todo el territorio. Así, se podrían hacer más rotaciones de los turnos y que todos los horarios estuvieran bien cubiertos.

¿En qué punto está la reivindicación?

Todo depende de los presupuestos, para incorporar a más personal o no. Insisto en que, efectivamente, se están incrementando los efectivos, pero no es la única medida necesaria, porque estamos viendo que las oleadas de robos no solo pasan en esta comarca, está ocurriendo en muchas otras. De hecho, la semana pasada mantuvimos una reunión con el presidente de la Federación y le hemos pedido que se haga una labor didáctica con los alcaldes de las localidades en las que se eliminaría el cuartel por la centralización. Esta es una pequeña solución a medio plazo antes de que se aumenten considerablemente las plantillas. La respuesta definitiva es el aumento de efectivos, porque cuantas más patrullas hay, el índice de delincuencia es menor.