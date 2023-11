La UNED de Alcañiz abandona Technopark y se muda hasta los despachos del Liceo

La sede de la UNED en Alcañiz abandona su actual emplazamiento en Technopark y se traslada hasta el edificio del Liceo. Así lo confirmó la concejal de Educación, Anabel Fernández, en el Consistorio Alcañizano durante el Consejo de Ciudad que se celebró el pasado martes. La mudanza se hará efectiva en las próximas semanas y aunque aun no está clara la fecha oficial del traslado, Fernández confirma que antes de enero estará completado.

Los despachos administrativos de la primera planta y una sala de juntas que según el Ayuntamiento ahora mismo no están en uso son el espacio elegido para que se instalen los profesores. «Estuvimos mirando muchas opciones y esta nos pareció la mejor porque además el Liceo es un espacio que está restaurado y en buenas condiciones», confirmó la concejal.

Se trata de una decisión que se toma en consenso con el la institución educativa que según Fernández se muestra muy satisfecha con el cambio, «La directora de la UNED de Teruel ha venido y ha visto las instalaciones que ofrecemos y han estado de acuerdo, en ningún momento ha sido una decisión unilateral», explica la concejal. De esta forma el consistorio confirma que todo el personal está ya informado de este cambio y que tanto empleados como mobiliario cambiarán de ubicación lo antes posible para poder continuar con la atención presencial a los estudiantes. «Sabemos que aunque es una educación que se realiza a distancia son muchos los alumnos que van a las tutorías y Technopark es un lugar que no es tan conveniente y que queda muy lejos del centro», añade Fernández.

Ubicación provisional a largo plazo

No se espera que este cambio de ubicación sea definitivo, pero por el momento no se van a buscar otras ubicaciones a corto plazo dotando así de estabilidad al proyecto. «Sabemos que no va a ser para siempre, pero esperamos que pueda durarnos varios años antes de encontrar otro emplazamiento definitivo», explica la responsable del área de Educación.

Además, apuntan que este cambio también supone un ahorro para el Ayuntamiento porque hasta ahora tenía que pagar un alquiler por las instalaciones para la UNED, un pago que dejará de realizarse porque el Liceo es de titularidad pública. El nuevo Ejecutivo termina así con las dudas acerca de la nueva ubicación de la UNED surgidas tras la paralización, hace unos meses de las obras de los torreones.