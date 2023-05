La unidad docente de Alcañiz solo ha cubierto una de las ocho plazas MIR de Medicina de familia

Tan solo una de las ocho plazas MIR de Medicina de Familia de la unidad docente de Alcañiz se han cubierto en la convocatoria ordinaria para los médicos recién licenciados. Hasta el jueves se prolonga el llamamiento extraordinario y aunque en el sector no pierden la esperanza, son «realistas» y no prevén que la situación cambie porque en 2022 no se cubrió ninguna plaza en el periodo complementario. Además, los números cada vez son peores. El año pasado se llenaron cinco plazas MIR y hace dos años, siete; en una unidad docente que comprende el Hospital y cuatro centros de salud: Caspe, Andorra, Híjar y Alcañiz.

Al bajo interés por la Medicina de Familia, se han quedado sin cubrir 202 plazas en toda España de las que 15 se encuentran en Aragón, se le une que los hospitales pequeños son los últimos en despertar el interés de los próximos R1. Alcañiz no es la excepción en Aragón. En la unidad docente de Calatayud solo hay un interesado para seis plazas existentes y en Barbastro se han llenado la mitad de plazas y aun hay tres vacantes. «Es una especialidad que no está bien valorada y los hospitales del medio rural son los últimos que se escogen. Los hospitales comarcales los escogen jóvenes de la zona o porque ya no quedan ciudades grandes», precisa el jefe de estudios del sector, Miguel Guiu.

Desde la unidad docente de Alcañiz apuestan porque se de a conocer y se potencie la calidad de la educación y la atención personalizada que ofrecen a los MIR en hospitales como el de Alcañiz. «Para un médico de familia un hospital comarcal le ofrece una formación de mejor calidad y más completa que la que se recibe en un centro grande. Aquí los residentes están prácticamente solos y todo el hospital se vuelca con ellos», precisa Guiu.