Urquizu anuncia el desbloqueo de la residencia y de las obras de la Vía Verde en el debate del estado de la ciudad

Alcañiz ha celebrado este martes el Debate del Estado de la ciudad presentando una localidad muy distinta según de qué lado se miraba. El equipo de gobierno (PSOE, IU y Cs) han dibujado un Alcañiz más social, igualitario, innovador, inclusivo, con proyectos en marcha, muchos de ellos “heredados del pasado” (un clásico de los balances). Sin embargo, la oposición ha incidido en que Alcañiz cuenta con un alcalde “mediático” al que le gusta más la televisión y otras instituciones que gobernar su ciudad y que en estos más de dos años no ha hecho lo que prometió en campaña sino que tiene un municipio más sucio y más en “blanco y negro” que el que Ignacio Urquizu pintaba de Juan Carlos Gracia Suso, al que los socialistas han hecho alusión en varias ocasiones.

El debate también ha contado con anuncios de proyectos. Ya está resuelta la modificación del PGOU que ha retrasado la residencia privada que impulsa Rey Ardid y ya hay vía libre para que el proyecto tire para adelante aunque sin nuevos plazos; y el proyecto de la Vía Verde ya está en el Gobierno Central para que lo ejecute y poder beneficiarse de los 50.000 turistas que cada año recorren esta ruta, ahora de Tortosa a Valdealgorfa y, una vez se acometa la obra, hasta la antigua estación alcañizana. También se está esperando los permisos de DGA para abrir el Centro de Día.

Proyectos que incrementan la proyección “social” de la ciudad junto al trabajo que se ha hecho para ayudar a las empresas por la pandemia, las obras del Hospital o la reapertura del Casino para albergar oficinas municipales y de asociaciones, reparación de caminos y el arreglo del recinto ferial y el anfiteatro, entre otros. En total, según Urquizu, se han invertido casi 1,5 millones de euros en inversiones y obras “en algunos casos por falta de mantenimiento en la legislatura anterior”.

Urquizu también ha anunciado que han mejorado la gestión del patrimonio y van a obtener dinero del pantano del civán y del alquiler de terrenos para colocar placas. “Nos piden todo lo que no hicieron en décadas y solo llevamos dos años. Sigamos caminando y si fuera posible, todos juntos. Tenemos talante, hemos escuchado a los consejos y por primera vez en 25 años aprobamos los presupuestos por unanimidad”, ha apuntado Urquizu.

María Milián es la concejal de Ganar-IU / Youtube

Por su parte, la portavoz de Ganar-IU, María Milián, ha defendido el proyecto del equipo de gobierno al que pertenece y ha destacado el trabajo de sus áreas. De Igualdad ha dicho que Alcañiz es ahora una ciudad “más feminista, igualitaria que lucha contra la violencia machista y apoya la diversidad sexual”. Además en esta área se ha realizado un Plan de Igualdad Municipal con 51 medidas del que está “orgullosa” porque permitirá ejecutar políticas con perspectiva de género.

En Participación ha asegurado que pese a haber sido un año “complicado” se han constituido los consejos de Valmuel y Puigmoreno, se ha reunido el del Liceo para dar respuesta a las asociaciones y ahora está trabajando para reactivar los barrios.

Kiko Lahoz es el concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alcañiz / Youtube

Kiko Lahoz, concejal de Ciudadanos, también ha hablado de sus dos áreas. En Seguridad ha destacado el plan William para la reordenación del tráfico, la colocación de pivotes para la “convivencia” de peatones y vehículos, y el redireccionamiento de algunas calles pero ha reconocido que falta por reordenar las del casco viejo, cuyo plan está elaborado desde hace meses. En este sentido se ha comprometido a que esté listo antes de final de año.

En cuanto a la concejalía de Deportes ha destacado la apertura de los accesos a la piscina de verano, el cambio de las principales puertas, el vallado de la pista de atletismo, la obra de evacuación de pluviales y ahora el cambio de tuberías y calefacción del pabellón. Como grandes proyectos se ha centrado en el nuevo circuito BBT del barrio de San José y la mejora de la iluminación en la zona, el impulso de La Estanca y el uso del Recinto Ferial para dar solución a la falta de espacio de los clubes. De las 37 entidades deportivas de la ciudad, 11 lo utilizan 100 horas de lunes a viernes y tres los fines de semana (tenis de mesa, patinaje y automodelismo).

El portavoz del PAR, Eduardo Orrios / Youtube

En cuanto a la oposición, Eduardo Orrios (PAR) ha criticado que el PSOE siga utilizando la “herencia recibida” como excusa y ha destacado que su partido le ha apoyado en las principales cuestiones como los presupuestos pese a recibir “migajas”. También ha incidido en que Urquizu proyecta una imagen de político “mediático” y con hilo directo en Moncloa y otras instituciones que no se está viendo reflejado en el devenir de la ciudad. “En estos años solo le ha servido para promocionarse usted porque la ciudad sigue siendo esa en blanco y negro de la que hablaba. Es difícil hacer lo que anunciaron pero es que lo prometieron en campaña y no lo han cumplido”, ha afirmado Orrios.

En cuanto a cuestiones concretas, el portavoz del PAR ha incidido en que la ciudad está más sucia y que no se crea nuevo empleo pese a que en Aragón están llegando proyectos empresariales. Por ello le han pedido que lidere “de verdad” la comarca y se mueva para que las empresas que aterrizan en la comunidad aterricen en Alcañiz. También ha preguntado por proyectos como la ampliación del instituto, con barracones desde 2018, la residencia y la piscina nueva.

Nacho Carbó es el portavoz del PP / Youtube

A su vez, Nacho Carbó (PP) ha incidido en que Urquizu “sigue empeñado en vender un relato” que no es cierto. “Han hecho el Alcañiz de mucho digo y poco hago”, ha afirmado el portavoz popular para después criticar la subida del gasto en cargos políticos y de confianza (340.000 de más), y el incremento de impuestos”.

También ha criticado que el alcalde no haga uso del “Buen talante” que dice tener porque no consensuó la ubicación de la UNED -al igual que el PAR no están de acuerdo con que se gaste 600.000 euros en arreglar los Torreones, cuya rehabilitación ya costó 700.000 euros del Plan E- y se anuncien en prensa proyectos que no han pasado por comisión.

También ha destacado que se invierte poco en turismo, se “menosprecia” al Instituto de Estudios Humanísticos y se permita que se fuguen actividades de la ciudad por falta de convenios. En materia deportiva, Carbó calificó de “despropósito” la ejecución de las obras del césped del campo de fútbol y la pista azul; y lamentó que no se construya una nueva piscina.

Javier Baigorri es el portavoz del PSOE / Youtube

El último de los portavoces en intervenir es el del PSOE, Javier Baigorri, quien ha defendido que se ha trabajado en cuatro ejes: los grandes proyectos con excesivo presupuesto para los que se debe solicitar la colaboración de otras instituciones, las actuaciones para solucionar problemas que llevan años arrastrándose, las situaciones extraordinarias y el trabajo del día a día.

En el primer caso ha destacado la residencia, el proyecto del vial del cerro Pui Pinos, la Vía Verde o el arreglo de la plaza del Deán. Baigorri también ha defendido la instalación de la UNED en los Torreones, ubicación a la que la oposición tampoco ofrece alternativas y que el Casino albergue oficinas y salas para asociaciones. También ha destacado con “perplejidad” que defiendan la piscina cuando el PP quitó la partida de sus últimos presupuestos.