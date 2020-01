Urquizu: «Teruel Existe nos llamó traidores y puso el nombre de los diputados del PSOE en paredes»

El alcalde alcañizano y exdiputado nacional del PSOE Ignacio Urquizu aprovechó el reportaje que le realizó el domingo el programa ‘Liarla Pardo’ de La Sexta para volver a cargar contra Teruel Existe. Dijo que ha sido crítico con la agrupación de electores porque «en política hay que decir la verdad y ellos no siempre la han dicho», aunque no explicó en qué han mentido.

En una conversación con el periodista Luis Troya también condenó las presiones ejercidas contra el diputado Tomás Guitarte pero haciendo hincapié en que Teruel Existe también presionó a los diputados nacionales como movimiento ciudadano. «Nos han llamado traidores y han puesto nuestros nombres en paredes con pintadas. Hubo una etapa en la que eran una plataforma ciudadana y estaban enfadados con los partidos tradicionales», apuntó Urquizu, aunque sin hacer referencia a qué hechos concretos ni en qué periodo hacía referencia.

Unas palabras que molestaron al movimiento ciudadano, que contestó en su perfil de Twitter asegurando que ni han insultado a políticos ni les han hecho pintadas. Acompañaron el comentario con la imagen de la carta que remitieron a los diputados en diciembre de 2005- cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero- como ejemplo de la «presión» que realizaron a los diputados del PSOE «en los presupuestos de 2006 cuando votaron en contra de inversiones en la provincia de Teruel». En la misiva pedían su voto afirmativo a unas enmiendas sobre la autovía Teruel-Alcañiz-Fraga, el estudio de la conexión ferroviaria Cuenca-Teruel y la elevación de aguas del Ebro a Andorra.

.@iurquizu dijo en La Sexta cosas que no son ciertas🛑

JAMÁS el Movimiento Ciudadano #TeruelExiste ha insultado a políticos ni les ha hecho pintadas.

Si presionamos a diputados del PSOE en los presupuestos de 2006 cuando votaron en contra de inversiones en su provincia 👇 #Teruel pic.twitter.com/tTsr5SCiEt — Teruel Existe (@TeruelExiste_) January 13, 2020

No habla con Pedro Sánchez desde 2017

En el reportaje de La Sexta Urquizu también reconoció que «deja abierta» su vuelta a la política nacional pero que no depende sólo de él, en clara alusión a su mala relación con el líder de su partido, Pedro Sánchez, quien no permitió que repitiera como candidato del PSOE de Teruel a las elecciones de abril de 2019. El alcalde dijo que desde las primarias de 2017 «no tenían relación» y que no se habían felicitado por sus respectivas victorias.