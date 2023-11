Urra: «No hay que sobreproteger a los niños. Hacemos a chavales que son como el cristal, duros pero frágiles»

¿Se ha retrocedido, en algunos casos, por el mal uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación?

Sí. Las personas tienen un altísimo nivel de información y no tanto de conocimiento. El 40% de la población española no lee nada, por lo tanto tenemos una falta de conocimiento importante. Se tiende a asociar que más información es más conocimiento, y no es así. Casi nadie cita sabiendo lo que cita o comparte sabiendo de dónde viene lo que está compartiendo. Tenemos también un problema de falta de legislación y el reto es legislar para que todo lo que no se permite de forma presencial tampoco se permita online. Hasta ahora ha habido un desarrollo de lo digital pero ahora llega el momento de regular y poner según qué límites a todo este desarrollo. Tenemos que no obsesionarnos con lo digital y volver a conectar con nuestro exterior, ver el firmamento, salir con los amigos y salir a la calle, al campo. Lo digital es solo una herramienta, no es un fin en sí mismo. Esto es como un arma. Un cuchillo se puede usar de muchas maneras, pues las herramientas digitales lo mismo. Tenemos que utilizarlas y educar en valores.

¿Están por ello los jóvenes de ahora más expuestos a situaciones de abuso o vulnerabilidad?

Estamos hablando del mundo de occidente, no de otras realidades como puede haber en África o Asia. Y venimos de unos tiempos en los que los abuelos de nuestros abuelos pasaban hambre, existían aquí enfermedades como el paludismo, morían muchos niños por enfermedades… muchas cosas que pasaban aquí en España y que relata, sin ir más lejos, el escritor Benito Pérez Galdós. Aquí y ahora estamos a años luz de eso y cuando hablamos ahora de acoso y abusos actualmente podemos decir que estamos muy bien. Realmente son otros problemas los actuales. Existen niños que pueden tener problemas de anorexia y a través de las herramientas digitales encontrar páginas para reafirmarse; pueden existir situaciones de que un niño crea que habla con otro niño y realmente sea un adulto el que está suplantando la identidad. No hay unos verdaderos sistemas de supervisión y protección por parte de los adultos. Yo no me preocuparía tanto por el tiempo que los jóvenes pasan en las pantallas, sino en qué es lo que visualizan en esas pantallas. Es también importante detectar cuándo a un chaval los amigos no lo llaman para salir, dar una vuelta o hacer ejercicio, porque ese joven se va a recluir y puede basar su vida en los megabytes o en los “me gusta” ya que no tiene capacidad para detectar la realidad. El deporte, los estudios, los campamentos, las salidas… deben existir entre los jóvenes.

Hemos conocido que en un instituto de Ejea de los Caballeros se han prohibido los móviles con resultados satisfactorios. ¿Es el futuro?

Sí, se está haciendo y vamos hacia ello. A mi me preguntó en su día la presidenta de la Comunidad de Madrid si yo prohibiría los móviles en los centros educativos y sin ninguna duda dije que sí. Y se prohibieron en los colegios. Yo hace 13 años que tengo un centro en el que vienen jóvenes y niños de toda España en el que naturalmente no hay dispositivos móviles, no hay alcohol, no hay drogas y estamos haciéndoles seguimiento mañana, tarde y noche durante 11 meses. No hay móviles y solo hay ordenadores cuando se acaban las clases ¡y no pasa nada! Es cuestión de dar otras opciones como practicar deporte, estudiar, jugar y conseguir que las personas tengan criterio. Tenemos también unos campamentos a los que nos vienen chicos cuyos padres dicen de ellos que están enganchados a los ordenadores y allí no hay. Y no pasa nada.

¿Qué retos tienen los padres de hoy en día ante este desafío digital?