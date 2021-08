Urrea, muy presente en la alianza de los grandes del hip hop contra el cáncer infantil

Música y solidaridad se unen de nuevo y esta vez lo hacen para contribuir a la investigación contra el cáncer infantil. ‘Hip hop con los valientes’ se llama la iniciativa cuyos beneficios recaudados se invertirán directamente en el Hospital San Juan de Dios de Barcelona (SJD Pediatric Cancer Center), donde llevan en marcha varios proyectos en esta línea.

‘Hip Hop con los valientes’ ha reunido en un doble disco a más de medio centenar de artistas de la vieja y nueva escuela del hip hop. De hecho, estarán los más grandes ya que Kase O, otros miembros de Violadores del Verso o Rapsusklei, han confirmado, así como Sharif, entre otros muchos. En unos casos han donado la canción y en otros, presentan un tema compuesto para la ocasión. El disco saldrá a la venta en septiembre y será en formato físico e irá acompañado de un pequeño libreto con las piezas que han hecho todos los grafiteros que se han sumado a esta iniciativa. «Este va a ser un disco de coleccionista porque hay muchísima gente muy buena en un mismo recopilatorio», dijo Ricardo Lázaro.

El proyecto reúne a los cuatro pilares de la cultura del hip hop con los mc’s -raperos-, los djs, los grafiteros y el baile. En este último caso, las piezas de los ‘breakers’ las lanzamos en redes sociales y nos están sirviendo de apoyo al proyecto», añadió. Si los raperos son de la talla de Kase O, entre los dj’s están Potas que es toda una institución al ser uno de los iniciadores del hip hop en Zaragoza, o los laureados R de Rumba o Pendejo, entre otros nombres.

El doble disco saldrá a la venta en septiembre pero ya se puede colaborar de muchas maneras. En la web (www.paralosvalientes.com/p2p/8/wwwBznmediaes) se recogen donativos que van directamente a la cuenta bancaria del Hospital San Juan de Dios. También se pondrá a la venta material como camisetas gracias a la donación de una empresa de Castellón. De hecho, la participación está abierta también a empresas.

Implicación desde Urrea

Ricardo Lázaro reside desde hace años en Urrea de Gaén con su familia aunque es zaragozano y apasionado del hip hop. Zaragoza es la capital española de este género y él formó parte activa de esa revolución siendo muy joven. Este proyecto solidario partió de Albert Rubio, componente de BZN, uno de los primeros grupos de rap en España en los 80. A Lázaro se le encomendó movilizar toda la parte de Aragón y en ello está. De hecho, no descarta organiza alguna charla en Urrea para dar más información. «Estén familiarizados con el hip hop o no, la gente me pregunta cómo puede colaborar, hay interés», agradeció.

El hip hop es una gran familia en la que el trato es de «hermano». Esta filosofía ha calado en su casa y su hija Alba también hace su aportación y suyo es el logotipo que acompañan en algunas pinturas murales.

El seguimiento se puede ver en redes como Facebook (Hip Hop con los Super Héroes Reales) o Instagram (hiphopconlosvalientes) donde además envían sus mensajes personas de la música o el deporte. Ander Herrera, o el baloncestista Rodrigo San Miguel, son dos de una larga lista que suma y sigue.