El Alcañiz C.F. ha obtenido en casa este domingo un resultado de 2 a 2 frente al Utrillas C.D. en la sexta jornada de la Regional Preferente, después de empatar los visitantes en el descuento tras una polémica jugada. En la primera parte el equipo local pudo tomar distancia con un 2 a 0, goles marcados en los minutos 9 y 32.

Fue en el segundo tiempo cuando la situación se desestabilizó para los locales tras el primer gol del Utrillas en el minuto 47. Los alcañizanos defendieron la portería hasta el descuento para aguantar el resultado de 2 a 1 y así llevarse los 3 puntos. Sin embargo, el Utrillas logró el empate tras sacar rápido un libre indirecto en el minuto 91 y marcar a puerta vacía.

Jugadores y técnicos locales protestaron al colegiado la acción al entender que la falta no fue ejecutada desde el punto en el que se había señalado la infracción. «Un partido muy disputado con ocasiones suyas y nuestras. Nos han hecho el empate y me quedo contrariado porque los chicos han trabajado muy bien pero al final no hemos podido sumar los tres puntos», ha explicado Alberto Portoles, el entrenador.