El Utrillas Fútbol Sala Femenino se queda a las puertas del ascenso a categoría nacional

El Utrillas Fútbol Sala femenino, que milita en la 1ª autonómica, se ha quedado a las puertas del ascenso a categoría nacional y se ha erigido de esta manera en uno de los referentes de este deporte en la provincia de Teruel.

La clasificación para conocer si el conjunto utrillense lograba o no el ascenso no se conoció hasta la última jornada. Para lograrlo el Utrillas Fútbol Sala debía vencer al Avenida Alagón y esperar el resultado del partido del Sala Zaragoza. Las de la villa minera cumplieron con su parte ya que ganaron por 4 a 2 a las zaragozanas tras remontar un 0 a 2 adverso. Sin embargo la otra parte de la ecuación no se dio ya que el Sala Zaragoza acabó ganando afianzando su liderato y logrando el campeonato con tan solo un punto por encima de las utrillenses.

El Utrillas Fútbol Sala femenino está compuesto por jugadoras de la zona y compañeras de Teruel, formando un equipo muy avenido y competitivo. Cabe destacar el trabajo de todo el equipo y del cuerpo técnico con Julián Cano y Carlos Irisarri a la cabeza durante toda la temporada, y una merecida mención a una afición que ha mostrado siempre un gran apoyo, animando al equipo tanto en las victorias como en resultados adversos. Además de la gran temporada, el equipo cuenta entre su plantilla con Andrea Martínez, que se ha convertido en la máxima goleadora de la categoría.