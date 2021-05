Valdealgorfa pide «unidad» y tiempo para valorar las tres propuestas de parques eólicos

El Ayuntamiento de Valdealgorfa pide tiempo, consenso y diálogo antes de poder tomar una decisión sobre un hipotético acuerdo con alguna de las empresas interesadas en ubicar parques eólicos en su término municipal. Así se desprende del programa de charlas y sesiones informativas que el propio consistorio ha organizado en los últimos días con el objetivo de ofrecer a la población «toda la información» posible para, en consecuencia, decidir a través de una consulta popular la idoneidad, o no, de albergar una central eólica.

El primer edil, Ángel Antolín, destacó la importancia, a su juicio, de que exista «unidad» y consenso, no solo entre los vecinos de las localidades afectadas, si no entre municipios y comarcas contiguas. Antolín subrayó que un parque eólico no solo afecta al municipio en el que se ubica si no a pueblos vecinos, por lo que consideró de suma importancia establecer una planificación común. «Tenemos que sentarnos todos y decidir si estas propuestas nos interesan o no. Pero ya no solo como municipio. Ubicar aquí o en el pueblo de al lado un parque afecta a los municipios vecinos, así que todo ello lo tenemos que hablar y consensuar», explicó el alcalde.

El primer edil subrayó que Valdealgorfa fue de los primeros municipios del territorio en solicitar una ordenación del territorio y un plazo «razonable» en forma de moratoria para poder debatir en profundidad sobre estas propuestas. De igual modo apuntó a que, en cualquier caso, si se decide apostar por alguna de estas iniciativas en todo momento deberán de ser «ordenadas» y «no masificadas». Asimismo, recordó que en Valdealgorfa existe una Comunidad de Montes encargada de gestionar parte del término municipal y que por lo tanto, tendrá que contarse, de igual modo, con esta entidad. «Vemos que todo esto va muy rápido y pensamos que antes de tomar una decisión debemos escuchar a todas las partes, a todos los vecinos y también a todos las poblaciones vecinas. Antes de tomar cualquier decisión tiene que haber unión», añadió Antolín.

Todo ello después de que el martes y el miércoles, respectivamente, tuviesen lugar las dos primeras charlas informativas, ambas de forma online. La primera de ellas corrió a cargo de la plataforma por los Paisajes de Teruel y que contó con la participación del portavoz de la plataforma Javier Oquendo, del geólogo José Luis Simón y de la geógrafa Paloma Ibarra, ambos profesores de la Universidad de Zaragoza. Por su parte, el miércoles fue la empresa Capital Energy la que ofreció una exposición de su proyecto. La ponencia corrió a cargo de Fernando Liso, responsable de desarrollo de la empresa. Durante esta exposición la empresa llegó a comprometerse a ofrecer bonificaciones en la tarifa de la luz a vecinos y empresas del municipio.

Consulta popular entre los vecinos

La intención del consistorio es organizar una consulta popular en los próximos meses para conocer la opinión de los valdealgorfanos. Por todo ello el ayuntamiento cree de «vital» importancia ofrecer antes la máxima información posible y continuará programando distintas charlas, a poder ser, de forma presencial. Está por ello previsto invitar a Forestalia y a Enel, empresas que de igual modo presentaron proyectos de renovables, a dar su punto de vista. «En caso de que se considere que estas propuestas pueden ser interesantes, en ningún caso queremos macroproyectos, si no algo ordenado y meditado», añadió Antolín.

Todo ello después de que el Ayuntamiento de Valdealgorfa remitiese una carta a todos sus vecinos en los que mostró su «respeto» por todas las opiniones y garantizó la consulta popular. Desde el conssistorio advirtieron de que «no existen leyes que regulen» este tipo de instalaciones y reconocieron que el actual marco legal supone «una debilidad» para los ayuntamientos del territorio. A través de esta misiva, el consistorio se comprometió a negociar las mejores condiciones en caso de que la localidad se postule en favor de los parques eólicos. De igual modo, aseguró que si la voluntad de la localidad se muestra contraria a la ubicación de estos parques, hará «todo lo posible» para que se respete esa decisión. Cabe recordar que la propuesta de Capital Energy incluye 11 aerogeneradores en el municipio, 8 de ellos en territorio administrado por la Comunidad de Montes. A este proyecto se suman las propuestas de Enel y Forestalia.