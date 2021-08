Valdealgorfa rechaza los proyectos eólicos en su municipio

Los vecinos de Valdealgorfa rechazan la instalación de proyectos eólicos en su término municipal con 172 votos en contra y 54 a favor, de un total de 228 votos. También ha habido un voto en blanco y otro nulo. Además, de los 172 votos en contra, 72 respondieron afirmativamente en caso de que los parques se instalaran en monte público.

Estaban llamados a votar casi 500 valdealgorfanos, censados y con mayoría de edad, por lo que no se alcanzó el 50% del censo. «La voz la tiene el propio pueblo que es quien tiene que decidir. El Ayuntamiento respalda a nuestros vecinos que es a quienes nos debemos», ha recalcado Ángel Antolín, alcalde de la localidad.

Para Valdealgorfa están previstos dos proyectos eólicos. Uno de Capital Energy que tiene proyectados 11 aerogeneradores y otro de Forestalia que contempla la instalación de 5 molinos. Ambos comparten parte de la ubicación, a dos kilómetros del casco urbano, por lo que alguna de las empresas promotoras tendría que hacer cambios en la ubicación para que no se solapen. «Una de ellas tendría que mover los aerogeneradores para que no interfieran unos con otros. No pueden ir en la misma ubicación como están proyectados ahora mismo», ha matizado el primer edil.

Esta consulta popular, aunque no sea vinculante, es «determinante» para la postura que tomará el Ayuntamiento ante estos proyectos cuya licitación está prevista previsiblemente para el mes de octubre. «Esta claro que atendiendo a la voluntad popular nuestro Ayuntamiento se va a negar completamente a estos parques eólicos. La imposición siempre está, pueden declararlos bien de utilidad pública, pero yo creo que las diferentes administraciones deberían ser conscientes, escuchar primero a sus poblaciones. Como pueblo nos debemos a nuestros vecinos y exigiremos a nuestros superiores responsabilidad, tal como la población nos la exigen a nosotros», ha valorado el alcalde. El Consistorio trabajará desde ahora en pro de la voluntad popular intentando ralentizar todo lo posible la instalación, trasladando los resultados a las administraciones pertinentes y realizando las alegaciones correspondientes.

La votación se ha desarrollado a lo largo de este sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00. El mismo primer edil se ha encargado de indicar a los vecinos el procedimiento de la consulta popular, uno a uno, conforme iban llegando. Otros miembros municipales se han encargado de la mesa de votación.

Los vecinos han tenido tres opciones de voto. La primera: negarse por completo a la realización de los proyectos. Una segunda opción ha sido aceptar los parques eólicos con la actual situación, es decir, contemplando a propietarios particulares, comunidad de montes y Ayuntamiento. También se preguntaba a los valdealgorfanos si su negativa cambiaría en caso de que los aerogeneradores estuvieran en montes de titularidad municipal.

Al margen de la consulta popular, una vez los proyectos salgan a licitación también serán determinantes los informes de impacto ambiental para cada uno de los proyectos. Es entonces cuando se abrirá el plazo de alegaciones. «El Ayuntamiento ha querido adelantarse a este proceso para tener claro cual es el sentir de Valdealgorfa. Con los resultados interferiremos oponiéndonos a los proyectos», ha adelantado el primer edil.