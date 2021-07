El valderrobrense Saúl Gómez logra el oro en el Campeonato de España de Taekwondo

El joven taekwondista valderrobrense Saúl Gómez se proclamó campeón de España 2021 en la Copa de España de Taekwondo ITF que se disputó durante el pasado fin de semana en la localidad alicantina de La Nucia. El joven, alumno de la escuela de TaeKwon-Do Juche Wolves, logró vencer en la máxima categoría obteniendo, asimismo, un tercer puesto extra. La medalla fue entregada por el Gran Maestro Lee Won Il 9º Dan, fundador en España y alumno directo del creador de TaeKwon-Do el Gral GM Choi Hong Hi. Se trata del primer torneo de TaeKwon-Do ITF y Taekwondo WTF conjuntamente y que contaron con la asistencia de más de 400 participantes.

Gómez con las dos medallas logradas en La Nucia. J.L.

Actualmente Sául Gómez está centrado en su carrera taekwondistica y en dar clases a los vecinos de Valderrobres. Su siguiente meta deportiva está fijada en el próximo Campeonato Europeo, en el cual aspira a lograr un buen resultado. Tras este triunfo Gómez será seleccionado para participar junto a la selección española en el próximo campeonato europeo que, aunque no está todavía calendado, se disputará en los próximos meses. «Estoy muy contento porque lo cierto es que me he preparado mucho en los últimos meses pero no esperaba lograr este resultado», ha explicado el valderrobrense. Gómez lo tiene claro y cree que su futuro profesional puede pasar por el taekwondo. Actualmente compagina sus entrenos con la formación necesaria para poder ser entrenador de taekwondo.