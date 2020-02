Valderrobres pone en marcha la aplicación móvil ‘Línea Verde’ para notificar incidencias

El Ayuntamiento de Valderrobres presentó el lunes por la mañana, en rueda de prensa, una nueva aplicación móvil. Se trata de Línea Verde, una aplicación gratuita a través de la cual los vecinos pueden poner en conocimiento del Consistorio aquellos desperfectos que detecten en su localidad. Desde el consistorio explicaron que gracias a esta herramienta de participación ciudadana, el Ayuntamiento pretende conocer las necesidades del municipio y así, poder dar solución a las cuestiones comunicadas, sobre todo tras el reciente temporal, cuyos efectos, añadieron, aún no se conocen por completo. Teníamos ya previsto poner en marcha este servicio, pero tras el temporal creemos que nos va a ser de gran utilidad para valorar unos daños que aún estamos cuantificando y que no dejan de crecer”, explicó el alcalde de Valderrobres Carlos Boné. Cabe recordar que solo en Valderrobres se superan ya las 150 incidencias. Tras una primera valoración en granjas, viviendas y mobiliario urbano, durante estos días se procederá a repasar las pistas y caminos forestales que, según el consistorio, han quedado muy afectados con decenas de desprendimientos y árboles caídos. En todo el Matarraña los daños superan ya los 18 millones de euros.

Para fomentar su uso, el alcalde de esta localidad, Carlos Bone, ha presentado esta herramienta en el salón de plenos con Esther Fidalgo, portavoz de Línea Verde.. Juntos han explicado que, para utilizar este nuevo servicio, es necesario proceder a la descarga gratuita de la APP Línea Verde, disponible para Android y iOS.

A partir de ese momento, el usuario selecciona el municipio sobre el que quiere comunicar la incidencia, de manera muy rápida y sencilla. Basta con pinchar sobre el botón “Nueva Incidencia”. Un desplegable con las diferentes tipologías de incidencias aparece en pantalla y, de forma automática, la APP detecta las coordenadas exactas en las que se ubica el desperfecto e, incluso, puede adjuntarse una foto de la incidencia y observación sobre la misma. Una vez enviada, el personal del Ayuntamiento recibe notificación del desperfecto comunicado, iniciándose los trámites para dar solución a la incidencia detectada. El ciudadano a su vez, recibe notificación en su teléfono móvil siempre que se produzca un cambio en el estado de la misma.

A través de Línea Verde. el usuario también puede plantear cualquier consulta medioambiental y, en un plazo máximo de 24 horas, tendrá respuesta por parte de un equipo de expertos en la materia de forma completamente gratuita. Asimismo, en el domino www.lineaverdevalderrobres.es, además de comunicar una incidencia o plantear una consulta, el usuario dispondrá de mayor información medioambiental (guía de buenas prácticas, consejos, información propia del municipio etc…). Otra de las posibilidades que ofrece esta herramienta es el envío de comunicaciones informativas por parte del Ayuntamiento a los ciudadanos que así lo deseen, como el corte de tráfico de una calle, el horario de determinados espectáculos municipales, o el corte de agua o luz que se pueda producir en cualquier punto.

El Ayuntamiento de Valderrobres anima a los vecinos de su localidad a utilizar el servicio Línea Verde. A través de la implantación de este servicio y gracias a una importante participación ciudadana, pretende lograr un municipio que cumpla con las expectativas de bienestar social de sus vecinos. Un objetivo prioritario en estos delicados momentos.

Cabe recordar que, mientras lleguen, o no, las ayudas al territorio el Ayuntamiento de Valderrobres decidió aprobar exenciones fiscales para todos aquellos que se vean obligados a acometer obras de reconstrucción de las explotaciones, viviendas y naves afectadas por el temporal de nieve, viento y agua. Así se aprobó por unanimidad de la corporación municipal en el pleno que tuvo lugar el jueves por la noche. Todo ello, cabe recordar, tras constatar que la capital del Matarraña supera ya los 4,2 millones de euros en pérdidas en infraestructuras municipales y en daños a particulares. La medida contempla no cobrar la licencia de obras a los vecinos afectados por la borrasca Gloria, una vez comiencen las labores de reconstrucción. De igual modo el consistorio se hará cargo de los gastos de peritaje de daños en aquellos casos en los que un vecino afectado no disponga de un seguro. «Hemos pensado que es todo lo que podemos hacer por el momento, dentro del poco margen que tenemos. Ahora lo que esperamos es que la administración cumpla», añadió Boné. Desde el consistorio confiaron en que la administración general del Estado y el Gobierno de Aragón agilicen cuanto antes las distintas ayudas anunciadas que como todo indica, podrían llegar a través del decreto aprobado en septiembre tras el paso de la DANA en toda la vertiente mediterránea. Asimismo y a pesar que que la ministra Carolina Darias descartó la declaración del Matarraña y Bajo Aragón como zona catastrófica en su visita al territorio el pasado miércoles, el consistorio aprobó solicitar al Estado esta declaración oficial.