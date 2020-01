Valderrobres bonificará los permisos de obra a los afectados por la nevada

El Ayuntamiento de Valderrobres aprueba exenciones fiscales para todos aquellos que se vean obligados a acometer obras de reconstrucción de las explotaciones, viviendas y naves afectadas por el temporal. Así se decidió por unanimidad del consistorio tras constatar que la capital del Matarraña ya supera los 4,2 millones de euros en pérdidas por la nevada. La medida se adoptó este jueves por la noche en el pleno municipal y contempla no cobrar la licencia de obras a los vecinos afectados. Desde el consistorio confiaron en que la administración general del Estado y el Gobierno de Aragón agilicen cuanto antes las distintas ayudas que, a pesar de solicitar la declaración de zona catastrófica, parece que al final se tramitarán a través del decreto de la gota fría de septiembre, según confirmó la ministra de política territorial Carolina Darias

El consistorio además aprobó la Línea Verde, un nuevo servicio de comunicación de incidencias a través de app móvil que se presentará el lunes a las 11.00 en el salón de plenos del Ayuntamiento. Esta herramienta servirá para comunicar aquellos desperfectos que se detecten y buscar soluciones, una herramienta que se hace más necesaria que nunca tras los el dramático temporal cuyos efectos aún no se conocen por completo. El municipio supera ya las 150 incidencias. Muchos de los ganaderos lo perdieron todo de un día para otro y algunos dudan ya de que el sector recobre la normalidad a corto plazo. De igual modo el consistorio se hará cargo de los gastos de peritaje en aquellos casos en los que un vecino afectado no disponga de seguro por distintos motivos. «Dentro del poco margen que tenemos hemos pensado que es todo lo que podemos hacer por el momento y lo que esperamos es que la administración cumpla», explicó Carlos Boné, alcalde de Valderrobres.

Todo ello después de la visita de la ministra de Política Territorial, Carolina Darias y el presidente del Gobierno de Aragón Javier Lambán que pudieron ver de primera mano las afecciones en el Matarraña . Lo que también plantearon a la ministra y al presidente de Aragón, Javier Lambán, fue la petición de que los servicios básicos no fallen «Manifesté tanto al presidente Lambán como a la ministra que se nos prometió que no se volverían a repetir los apagones de 2013. Entonces se aseguró que no volvería a ocurrir pero nos ha vuelto a pasar, así que queremos que tomen medidas si es verdad que se acuerdan de esa llamada España vaciada», añadió Boné.