El Valderrobres baja a Regional y el Alcañiz deja en una quimera el ascenso a Tercera Federación

Nefasta jornada para los dos equipos bajoaragoneses en el grupo 2 de Regional Preferente. El Valderrobres C.D. ha certificado este domingo su descenso de categoría y la próxima temporada jugará en el grupo 4 de Regional al perder 1 a 0 en casa con el Quinto en su casa. Los matarrañenses se sitúan penúltimos en la clasificación.

Por su parte, el Alcañiz C.F. se queda prácticamente sin opciones de ascender a Tercera División a tres semanas para cerrar la liga. Los bajoaragoneses no podían perdonar más y, sin embargo, han caído en casa de su rival directo por el ascenso, el Atlético Calatayud, por 1 a 0. Los bajoaragoneses necesitaban sí o sí una victoria en casa del segundo clasificado.

Ahora quedan tres partidos en los que habrá nueve puntos en juego y los alcañizanos se sitúan a ocho puntos del Calatayud, lo que deja en prácticamente una quimera jugarse el ascenso como mejor segundo. Especialmente, si se tiene en cuenta que los bajoaragoneses han perdido cuatro de sus últimos seis partidos y sus rivales no han fallado.