Valderrobres celebra su gran primera tamborrada previa a Semana Santa

La plaza de España de Valderrobres vivió durante la noche del sábado una de sus primeras tamborradas. Decenas de personas participaron en la concentración de tambores y bombos que tuvo lugar a las 23.00 y tuvo como incomparable marco la plaza de la capital del Matarraña. Esta iniciativa surgió en 2018 casi de manera improvisada tras la tradicional cena de los cofrades.

Visto el éxito, se agendó ya de forma oficial. Este año además como novedad se decidió adelantar una semana, por lo que se celebró el pasado día 16, evitando así coincidir con otros eventos como la Feria del Vino de Cretas. Otra de las novedades que se incluyó fue una posterior fiesta en el pabellón, dado que todavía no es Semana Santa. «Estamos muy satisfechos porque año tras año contamos con una mayor implicación de los más jóvenes, que están ya no solo sumándose a las actividades, si no tirando del carro», explica Mario Ortiz, presidente de la Cofradía del Santo Entierro de Valderrobres.