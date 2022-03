La capital del Matarraña sumará un nuevo servicio deportivo en los próximos meses. El Ayuntamiento de Valderrobres inició el pasado mes de febrero las obras de ampliación y reforma de uno de los vasos de las piscinas con las que ya cuenta el recinto deportivo para transformarlo en una piscina climatizada y cubierta. El consistorio invertirá en torno a 600.000 euros en unas obras cuya finalización está prevista para este próximo verano. Será por tanto en otoño, cuando los usuarios puedan continuar disfrutando del baño y la natación en Valderrobres tras la finalización de la campaña de baño estival.

Además de acometer toda la instalación necesaria para el cubrimiento del vaso y la climatización del agua, los trabajos permitirán que el vaso se amplíe pasando de los 15 metros de largura actual, a 20 metros. La cubierta se llevará a cabo de tal forma que permita la utilización de las instalaciones durante todo el año y asegure su resistencia a las inclemencias meteorológicas. De igual modo, se construirán unos nuevos vestuarios y un acceso climatizado para poder utilizar las instalaciones durante la época de frío. «Era uno de los proyectos a los que nos habíamos comprometido y pensamos que va a tener una gran demanda Las instalaciones estarán abiertas todo el año», explicó Carlos Boné, alcalde de Valderrobres.

La nueva piscina climatizada estará ubicada junto al pabellón polideportivo y a las salas de fitnes y de actividades deportivas. Cabe recordar, que el pabellón polideportivo recobró su normalidad a principios del mes pasado tras resultar arrasado por la tormenta de nieve y lluvia torrencial que provocó la borrasca Gloria en 2020. «Hemos podido por fin recuperar una instalación importantísima, no solo para Valderrobres, si no para toda la comarca y ahora daremos un paso más ofreciendo este nuevo servicio», añadió Boné. Asimismo, en las proximidades se encuentran las pistas de pádel que, de igual modo, resultaron gravemente dañadas durante la nevada de enero de 2020. Actualmente están ya operativas 2 de ellas y la intención es poder devolver la normalidad en las 2 pistas restantes.