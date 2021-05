Valderrobres denuncia meses de espera para obtener un permiso de la CHE e Inaga y poder actuar en un paso de vehículos

Malestar en el Ayuntamiento de Valderrobres ante la demora para obtener los permisos para poder actuar en una pasarela sobre el río Matarraña que ya presentaba daños en 2019 y que quedó seriamente dañada en enero de 2020 durante la avenida provocada por la nieve y lluvia torrencial de la borrasca Gloria. El consistorio lleva un año y medio esperando una autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro que «nunca llega». Desde el ayuntamiento apuntaron a que la CHE no ha contestado aún a las insistentes peticiones del consistorio para poder actuar y que, según añadieron, continúan a la espera de un informe que en este caso tiene que emitir el Inaga. «Llamamos a la CHE y nos dicen que están esperando un informe del Inaga. Llamamos a Inaga y nos dicen que ese informe probablemente no estará hecho hasta final de año. Es inentendible», manifestó Carlos Boné, alcalde de Valderrobres.

Se trata de un paso sobre el río Matarraña situado aguas abajo del casco urbano y que constituye el único acceso a varias explotaciones ganaderas, una industria y especialmente a varias viviendas de la parte alta del casco antiguo. Debido al estado actual de este paso, muchos conductores deben dar un importante rodeo kilométrico para acceder a sus fincas. Por ello el Ayuntamiento denuncia la «pasividad» de la CHE que «lleva 1 año sin contestar» a las insistentes peticiones del ayuntamiento para poder actuar. «Es una pasarela muy importante para nosotros porque el casco antiguo tiene muy pocas vías de salida. Vuelvo a repetir que me parece surrealista que la contestación a una petición y la elaboración de un informe puedan estar tantos meses metidos en un cajón», explicó Carlos Boné, alcalde de Valderrobres.

Pese a que los daños más importantes se dieron durante la riada provocada por la borrasca Gloria, lo cierto es que la extraordinaria pluviometría registrada durante la primavera del pasado año provocó nuevas avenidas que terminaron por socavar la estructura del paso para vehículos. El paso da acceso, de igual modo, a varias fincas y explotaciones ganaderas del término municipal. El consistorio presupuestó una partida económica de fondos propios para poder actuar en la reparación de esta pasarela, sin embargo mientras no obtengan los permisos necesarios, el ayuntamiento no podrá actuar.

Apuntaron además a que, de no poder actuar este verano, la actuación deberá de esperar un año más para evitar los periodos en los que el riesgo de avenida es mayor. «Solo queremos que nos autoricen a actuar, nada más. Nos parece una total aberración y un hecho totalmente inexplicable que no se nos haya ni contestado y que no se haya resuelto esta petición. No puede ser que las administraciones funcionen así. Es como chocar contra un muro«, añadió Boné.