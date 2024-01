Valderrobres escucha los esperados dichos de ‘El Bicho’ en un San Antón abarrotado

Un San Antón que será recordado por las altas temperaturas y por la lluvia. Centenares de personas han participado en la celebración del patrón de los animales en una de las jornadas más solemnes y queridas por los valderrobrenses. Las actividades comenzaron durante la noche del martes. La lluvia que se cernió sobre la capital del Matarraña justo en el momento del encendido de la hoguera, en torno a las 23.00, no desanimó a los centenares de asistentes y tampoco sofocó las incipientes llamas. Ya el miércoles la jornada ha comenzado con el tradicional almuerzo. La procesión, amenizada por la rondalla Aires del Matarraña, ha ascendido hasta el templo parroquial para después regresar a la plaza de España.

Precisamente ha sido a los pies del majestuoso ayuntamiento de Valderrobres donde ha tenido lugar la bendición de animales y los esperados dichos de San Antón. José Serrat, alias ‘El Bicho’, no ha faltado a una cita con la que lleva cumpliendo 43 años y que no se perdió ni durante la pandemia. «Mientras tenga salud no faltaré a esta cita. Pido siempre por las cosechas, porque todo vaya lo mejor posible y aunque son siempre peticiones serias, también hay sitio para la broma y para hacer referencia a los jóvenes», ha explicado Serrat. ‘El Bicho’ ha pronunciado sus dichos desde el balcón de la casa consistorial. La temperatura, de en torno a 20ºC, ha sido inusualmente confortable durante una jornada que acostumbra a ser considerablemente más fría.

Cabe recordar que ‘El Bicho’ fue el pregonero de las fiestas mayores de 2023. «Es una de las fiestas más queridas por los valderrobrenses. Nadie concibe esta fiesta sin José Serrat, que durante toda su vida ha participado en multitud de asociaciones e iniciativas. Por ello nos pareció que debía de ser el pregonero», ha explicado Carlos Boné, alcalde de Valderrobres.

La jornada ha finalizado con la tradicional ‘oferta’ en la que se han subastado decenas de lotes donados por empresas y establecimientos. Sin embargo, la fiesta comenzó durante el lunes por la noche con el encendido de la hoguera en la plaza Comunidad Autónoma de Aragón. En el caso de Valderrobres se nombra a una comisión de Mayordomos que son los encargados de organizar todos los actos. También los ‘Quintos’ han colaborado en la organización de la fiesta.