Valderrobres inicia las obras de reconstrucción del pabellón municipal

El Ayuntamiento de Valderrobres inició hace varios días las obras de reedificación y reparación del pabellón municipal, gravemente dañado tras el paso de la borrasca Gloria en enero de 2020. De este modo, el consistorio afronta en solitario los trabajos de reconstrucción del principal equipamiento deportivo y multiusos de la localidad y de toda la comarca del Matarraña. Para ello invertirá 500.000 euros procedentes de fondos propios en unas obras que estarán finalizadas dentro de 4 meses. Las obras devolverán el estado original al equipamiento que, tras la finalización de las mismas, presentará un aspecto exterior diferente al ser necesario actuar en el ladrillo.

Sin embargo desde el ayuntamiento continúan esperando y reivindicando la llegada de las ayudas a las que se comprometieron tanto el gobierno central, como DGA, días después del paso de la tormenta de nieve y lluvia torrencial. Cabe recordar que hasta el Matarraña se desplazó la entonces ministra de Política Territorial, Carolina Darias, acompañada entre otros del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. Por su parte en el Maestrazgo fue el propio Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se desplazó hasta Cantavieja. En aquellos días se solicitó la declaración de ‘zona catastrófica’ para las comarcas de la provincia de Teruel afectadas por la borrasca y se denegó.

Mapa oficial en el que se reflejan las cantidades de precipitación solo en la jornada del 21 de enero. En localidades como Beceite se acumularon 200 mm en todo el episodio.

Esta tormenta de nieve y lluvia torrencial dejó, en un primer momento, espesores de entre 70 y 100 centímetros en cotas por encima de los 400 metros de altitud. Un día después la intensa nevada se tornó en lluvia torrencial dejando, nuevamente, más de 100 litros por metro cuadrado en pocas horas. La suma del peso de la nieve y la imposibilidad de que el agua tuviese un canal de descarga ante tal cantidad de nieve provocó serios daños estructurales y el hundimiento de cubiertas y tejados de decenas de almacenes, explotaciones ganaderas, pabellones, infraestructuras, viviendas

Tras varios meses de espera, finalmente en octubre del pasado año el ejecutivo central anunció que convocaría las tan ansiadas ayudas a las cuales destinaría 76 millones de euros para todas las comunidades autónomas afectadas por Gloria entre las que se encuentra Aragón. A través de esa cantidad el Estado subvencionará solo hasta el 50% de cada una de las obras afectadas a las que se destinen fondos. «Queremos confiar en que lleguen esas ayudas aunque veremos finalmente en qué porcentaje. Para nosotros son muy necesarias porque estamos hablando de inversiones muy grandes para nosotros», explicó Carlos Boné, alcalde de Valderrobres.

La ministra Carolina Darias se comprometió a que las comarcas de Teruel afectadas por Gloria, En la imagen junto al presidente Lambán y al alcalde de Valderrobres.

Actualmente las ayudas están en estado de tramitación a la espera de su resolución después de que el plazo para presentar las distintas solicitudes finalizase el 29 de enero. Se desconoce cuando el Gobierno resolverá dichas ayudas aunque es previsible que tarden algunos meses. Por ello los alcaldes afectados urgieron al gobierno para que tome una decisión «cuanto antes» y advirtieron de que los «ingentes» desembolsos que están llevando a cabo los pequeños ayuntamientos afectados pueden hacer que la crisis económica derivada de la situación sanitaria actual sea aún mayor.

Además del pabellón, el consistorio ve como prioritario actuar en la pasarela del Matarraña junto a la gravera y que quedó inutilizada, por lo que el desembolso total podría ascender a los 600.000 euros. En el caso de Valderrobres, Boné recordó que, de no llegar ninguna ayuda, no se podrá acometer varias obras de reconstrucción entre las que se encuentran las cubiertas de las pistas de pádel. «Nos urge recuperar el pabellón, así como reconstruir el paso sobre el río Matarraña que se llevó la riada. Si no llegan ayudas tendremos que parar ahí y no podremos continuar», concluyó Boné quien recordó que sin hacer uso de los remanentes tampoco se hubiesen podido acometer estas inversiones.