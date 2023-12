Valderrobres invertirá 186.000 en la plaza de Armas y las murallas del Castillo y construirá una huerta fotovoltaica

El Ayuntamiento de Valderrobres rehabilitará la plaza de Armas del Castillo, apostará por la eficiencia energética y ampliará el cementerio municipal. Estas son algunas de las actuaciones que se incluyen en el presupuesto municipal de 2014 que fue aprobado en la sesión plenaria que tuvo lugar el viernes por la noche en la capital del Matarraña. La cuenta asciende a un importe de 3,2 millones de euros, que sumados a los 1,5 de la Sociedad Municipal, suman un total de 4,7 millones.

En el capítulo de inversiones la cuantía sobrepasa los 508.000 euros. El Consistorio destinará 186.000 euros a la rehabilitación de la muralla del Castillo y a la citada plaza de Armas. El objetivo es poner en valor el conjunto, así como resolver algunos problemas de filtraciones que presenta el piso de la plaza. Esta cuantía provendrá de los Fondos del 2% Cultural del Ministerio de Medio Ambiente.

La inversión en eficiencia energética será otra de las prioridades del consistorio. Para ello se habilitará una instalación fotovoltaica con el objetivo de producir la energía necesaria para muchos de los pabellones y edificios municipales y patrimoniales de la capital del Matarraña. En este sentido la inversión alcanzará los 153.000 euros y serán posibles gracias a una subvención europea que ya ha recibido el municipio. “Queremos que nuestro municipio sea cada vez más sostenible, también económicamente, y pensamos que es importante rebajar la carga de gasto energético que tenemos en los edificios municipales. Hablamos de edificios de un gran volumen y queremos abaratar los costes energéticos lo que nos permitirá acometer más inversiones”, explicó Carlos Boné, alcalde de Valderrobres. En este plan En este sentido, se adquirirá además un nuevo vehículo municipal eléctrico por importe de 48.000 euros.

También se ampliarán los nichos del Cementerio Municipal. Por ello se destinarán 30.000 euros. “Llevamos a cabo una ampliación cuando entramos al Ayuntamiento, pero ahora tenemos capacidad para uno o dos años, así que nos parece importante poder acometer esta obra”, añadió el alcalde. Cabe recordar, que la Sociedad Municipal incluye, principalmente, la gestión de la Residencia de Mayores.

La sesión plenaria tuvo lugar el viernes por la noche./ J.L.

El primer edil subrayó que ni la administración autonómica ni la provincial han aprobado sus respectivos presupuestos, por lo que es previsible que haya que llevar a cabo diferentes modificaciones presupuestarias para incluir nuevas partidas de inversión que elevarían la cifra inicial. “Son unos presupuestos reales y estamos muy contentos porque han salido adelante sin ningún voto en contra y con el apoyo más que mayoritario de los grupos políticos”, añadió el alcalde. Precisamente, y a este respecto, las cuentas salieron adelante con el voto afirmativo de, además del equipo de gobierno del PP con sus 7 concejales, con los dos de Chunta Aragonesista y el concejal del PSOE.

El edil del PAR se abstuvo argumentando que, tras una anterior legislatura sin haber formado parte del Consistorio, “no conocían” los detalles de algunas partidas. “Llevábamos 4 años fuera. Algunos apartados están muy desglosados y otros son muy globales. No teníamos una opinión sobre si son unos buenos o malos presupuestos. Por ello hemos decidido no poner trabas, abstenernos pero tampoco apoyarlos por no hacerlos nuestros porque no conocemos los pormenores de muchas partidas”, explicó el único edil del PAR, Juan Carlos Abella.

Esta abstención provocó la sorpresa de Boné, quien subrayó que solo unos minutos antes, en la Comisión de Hacienda, el aragonesista votó a favor de los presupuestos. “No tiene sentido apoyar los presupuestos en la Comisión que hemos celebrado justo antes del pleno y luego abstenerse sin además presentar ni una sola enmienda. Cero enmiendas y por ello entiendo que apoyan los presupuestos pero no los apoyan por otros motivos que ellos deben explicar”, manifestó Boné. Las cuentas incluyeron, asimismo, dos enmiendas de CHA para adecuar un espacio para las necesidades de las mascotas y una actuación de mejora en la Urbanización Maestrazgo.

Otros temas que salieron a colación durante el pleno fueron los accesos a los polígonos industriales del municipio. Durante la aprobación del acta de la sesión anterior hubo un breve rifirrafe entre el PAR y el equipo de gobierno por una cuestión sobre el sentido de las palabras que Abella manifestó sobre los accesos al Matadero Comarcal. Se acordó por tanto revisar el acta anterior. En este sentido, todos los grupos políticos manifestaron su preocupación por el riesgo que existe en la A-231 entre el núcleo de población y el citado Matadero por el gran número de viandantes y ciclistas que circulan por él a diario en horario diurno y nocturno. A tal efecto, y tras consultar al Gobierno de Aragón, el primer edil subrayó que, tras consultar a la Dirección de Carreteras del Gobierno de Aragón a tal respecto, la intención del ejecutivo autonómico es llevar a cabo un estudio para instalar alumbrado led en todo el recorrido. Todo ello a las puertas de la ejecución del Plan Extraordinario de Carreteras, que incluye a la A-231 y la hipotética variante de Valderrobres, por lo que, al parecer, la adecuación de esta travesía podría quedar englobada en este citado Plan. De igual modo queda sujeta al Plan Extraordinario la adecuación de un carril bici y paso peatonal al Polígono Torre Sancho, acceso muy demandado por el municipio.

La zona azul se estrenará el Día de la Constitución

Pese a que no fue uno de los temas a tratar en la sesión plenaria, desde el Consistorio recordaron que la regulación de los accesos de las calles Lope de Vega, Elvira de Hidalgo, calle Alcañiz y la plaza Comunidad Autónoma de Aragón -con sus respectivos aparcamientos- se iniciará el miércoles, coincidiendo con el Día de la Constitución Española y arranque de un puente a nivel nacional. Durante todos estos días el sistema se encuentra en pruebas y todavía no se cobra por estacionar. Muchos vecinos continúan yendo a las dependencias municipales para recoger sus tarjetas acreditativas para poder estacionar de forma gratuita.