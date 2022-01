Los dichos ruegan a San Antón en Valderrobres

Los valderrobrenses celebraron este lunes su fiesta más entrañable de todo el año. La devoción por San Antonio Abad, más conocido como San Antón o Sant Antoni, tomó las calles de Valderrobres pese a que por segundo año consecutivo no fue posible contar con el fuego purificador que caracteriza a esta fiesta.

José Serrat, ‘El Bicho’ pronunció los tradicionales dichos a San Antonio Abad. J.L.

Ante el exponencial aumento de casos de coronavirus de las últimas semanas, la Comisión de Mayordomos, encargados de organizar la fiesta, decidió no llevar a cabo la hoguera y otros actos como la subasta, para prevenir nuevos contagios, tal y como sucedió durante las pasadas festividades navideñas. No obstante, el espíritu de San Antón se dejó notar.

Mosen Orlando llevó a cabo la tradicional bendición de los animales. J.L.

Los Mayordomos y los Quintos de 2022 marcharon en procesión ataviados con sus trajes regionales de gala. El templo gótico acogió la solemne misa que estuvo amenizada por una rondalla jotera.

Foto de familia de los integrantes de la Comisión de Mayordomos y de algunos de los Quintos de 2022 tras la celebración de la solemne misa en honor a San Antón. J.L.

Uno de los momentos más esperados vino al final de la eucaristía cuando José Serrat, conocido como ‘El Bicho’ pronunció los tradicionales dichos a San Antonio Abad. Serrat pidió a San Antón por el fin de la pandemia, por un año generoso en la agricultura y para que el santo cuidase de los sanitarios y de las residencias de mayores. «Los médicos y sanitarios son los que nos cuidan y por ello he pedido por ellos. La salud es lo más importante», añadió Serrat. «Llevo 40 años encargándome de los dichos. Le he pedido a San Antón que todo se arregle ya de una vez y he tocado otros temas de actualidad», explicó. De igual modo, se procedió a la bendición de los animales.

Los Quintos 2022 fueron otros de los protagonistas del día. J.L.

Dadas las extraordinarias circunstancias, los Mayordomos de este año repetirán un año más confiando en que en 2023 pueda celebrarse la fiesta. «Queremos agradecer a todo el pueblo pero en especial la disposición y colaboración de los quintos. Su comportamiento y comprensión ha sido ejemplar en estas circunstancias. El próximo año queremos organizar un San Antón por todo lo alto», explicó Ana Insa, una de las 8 personas que integran la Comisión de Mayordomos de San Antón.

Pese a que buena parte de los municipios suspendieron sus hogueras, localidades como Berge, Valdeltormo, La Portellada y Urrea de Gaén estos días han llevado a cabo piras de tamaño reducido.