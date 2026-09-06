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06 SEP 2026|

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Valderrobres saca a relucir las reliquias de varias épocas en su feria de antigüedades de septiembre

FOTOGALERÍA. Durante todo el fin de semana las calles del centro de la localidad matarrañense se han llenado de puestos de ropa, complementos, alimentos y productos para el hogar

La zona de antiguedades en la feria de septiembre de Valderrobres. / M.M.R.
La zona de antiguedades en la feria de septiembre de Valderrobres. / M.M.R.

Marina Monreal06 09 2026

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ActualidadCultura y Ocio

La Feria de Valderrobres encara su recta final con buenas sensaciones entre los expositores y una notable afluencia de visitantes. La presencia de puestos de antigüedades, numismática y artículos militares ha vuelto a ser uno de los principales atractivos de una cita que, además, ha llenado durante todo el fin de semana las calles del centro de la localidad de actividad, comercio y ambiente festivo.

Las antigüedades en el pabellón han sido «todo un acierto» y ha ayudado a paliar las altas temperaturas. Los expositores añaden que la progresión de la feria es buena, pero que, por el momento, el público general prefiere mirar antes que comprar.

«Si nos siguen tratando bien y podemos seguir viviendo, conseguiremos atraer a un público más especializado y que nos vayan mejor las ventas», explicaba Carlos, que durante el fin de semana ha ofrecido una selección de piezas de ropa militar de diversos ejércitos de todo el mundo.

La parte militar ha despertado la curiosidad de un gran número de visitantes. Uno de los puestos más especializados ha sido uno que ofrecía balas y en el que su dueño explicaba a los vecinos que querían escuchar las diferencias entre los distintos casquillos.

La zona de antiguedades en la feria de septiembre de Valderrobres. / M.M.R.

Todo lo necesario en la feria

Además de las piezas militares y las antigüedades, durante todo el fin de semana las calles del centro de la localidad matarrañense se han llenado de puestos de ropa, complementos, alimentos y productos para el hogar. En total, casi 200 puestos no han parado de vender durante toda la feria. Durante la mañana de este domingo, la feria también ha sido un lugar de encuentro y una excusa para salir a echar el vermú.

Valderrobres continúa así con una de las fechas marcadas en su calendario. La feria es, junto a la ganadera, que se celebra en mayo, una de las más antiguas de toda la comarca y lleva celebrándose durante el primer fin de semana de septiembre desde mediados del siglo XVII. Se calcula que durante el fin de semana llegan a la localidad más de 4.000 personas para poder disfrutar de los puestos.

Expositores en la feria de septiembre de Valderrobres,/ M.M.R.

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