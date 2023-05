Valderrobres urge evitar la venta piedra a piedra de la fábrica de Fort del siglo XVIII

La capital del Matarraña quiere evitar perder uno de los mejores exponentes de su patrimonio histórico industrial. La Fundación Valderrobres Patrimonial tiene la intención de adquirir la antigua fábrica de papel denominada de Fort o de Roda, que data de 1793 y estuvo en activo hasta los años 40 del siglo XX. El inmueble se encuentra junto al río Matarraña, a poco más de 1 kilómetro del casco urbano de Valderrobres y su llamativa silueta es visible desde la A-231.

La alarma saltó tras conocerse que los actuales propietarios estaban ultimando un acuerdo de compraventa a otro particular con el objetivo final de vender, demoler y reutilizar para otros usos las piedras que conforman este histórico conjunto. Por ello el Ayuntamiento de Valderrobres y la propia Fundación quieren evitar la pérdida de este edificio.

No obstante, el inmueble se encuentra totalmente en ruinas. Carece de cubiertas y es evidente en varios muros y elementos estructurales su inestabilidad e inminente colapso. En su interior todavía pueden verse arcos de piedra y sillares de gran valor. Destaca en la puerta una inscripción llevada a cabo con gran detalle en la que se lee la fecha de 1793 así como varias hornacinas.

Por ello, el objetivo de la Fundación es llegar a un acuerdo con los actuales propietarios para comprar el inmueble y salvarlo de una hipotético derribo y desmantelación. «Es una de las cuatro fábricas históricas de papel que tuvo Valderrobres y posee un enorme valor. Por ello hemos de evitar a toda costa su desmantelamiento», explicó Manuel Siurana, director de la Fundación Valderrobres Patrimonial.

Vista del edificio desde la margen derecha del Matarraña. Detrás, la carretera A-231./ J.L.

De cerrarse la adquisición del edificio por parte de la Fundación, el Ayuntamiento procedería en primer lugar al desbroce y limpieza del inmueble y su perímetro y que actualmente está colonizado por una densa vegetación a lo que sin duda ayuda la proximidad del río Matarraña. «Actuaríamos en primer lugar para limpiar y despejar el recinto que actualmente es casi inaccesible debido a la gran vegetación que ha crecido», explicó Carlos Boné, alcalde de Valderrobres.

El siguiente paso que llevaría a cabo la Fundación sería perimetrar el recinto para evitar daños mayores ya que el estado de la estructura es muy deficiente. El objetivo final será poder actuar para restaurar y consolidar lo que queda de la estructura. «Va a ser un proceso complejo y que llevaríamos a cabo a medio plazo. Tenemos además que estudiar qué uso podríamos darle al edificio», añadió Siurana. El director de la Fundación subrayó que, en principio, la reconstrucción total es inviable ya que no sería posible dar un uso económicamente sostenible al edificio. Sin embargo, su gran valor patrimonial podría constituir un atractivo más para la localidad. «Lo más importante ahora es consolidar la estructura para que no termine de colapsar. Será una inversión no productiva, aquí lo importante es salvar el edificio porque es un emblema de Valderrobres y de nuestro más que interesante patrimonio histórico industrial», añade Siurana.

La Fábrica de Fort o de Roda fue junto con las de Gaudó -que actualmente es el Hotel Somnifabrik-, la Fabriqueta y la Fábrica Bonica, una de las industrias de papel que estuvieron en activo durante todo el siglo XIX. La que más tiempo estuvo en funcionamiento fue precisamente la Fábrica de Fort. Fue mandada construir por José Roda y desde sus inicios fabricó papel de barba de gran calidad utilizado, entre otros usos, para documentos oficiales.

Llamamiento para salvar la ermita de Los Santos

Avanzan las obras de restauración y consolidación de la ermita de Los Santos de Valderrobres, no sin nuevas dificultades. Un nuevo derrumbe encarcerá las obras de reconstrucción en 12.000 euros. Por ello la Fundación Patrimonial volvió a hacer un llamamiento a los vecinos de Valderrobres para que, a través de donaciones, pueda concluirse la restauración de este monumento. Se trata de la ermita más querida por los valderrobrenses. Antes de esta nueva incidencia que se produjo en se destinaron 154.000 euros y que aportó la propia Fundación, además del Ayuntamiento de Valderrobres con 50.000 euros.

Un nuevo derrumbe se produjo el pasado mes de abril complicando la labor de restauración./ F.V.P.

Desde la entidad subrayan que se trata de unas inversiones que no van a tener retorno económico y cuyo objetivo es salvar esta joya. Durante la Feria Ganadera y Comercial que tuvo lugar el pasado fin de semana, varios vecinos montaron un stand informativo para recaudar fondos. Asimismo, desde la Fundación subrayaron que cualquier donación tiene posteriormente una desgrabación del 80% en la declaración de la renta, por lo que de cada 100 euros, se retornan 80 en este caso a cada uno de los donantes.