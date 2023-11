El valjunquerano Carlos Visanzay actuará en la final del II Certamen Inimitables en Madrid

El valjunquerano Carlos Visanzay, ‘El Visan’, será uno de los seis protagonistas de la final del II Certamen Inimitables. El evento tendrá lugar este miércoles 8 de noviembre a las 21.00 en el Teatro Callao de Madrid y reunirá a los mejores monologuistas, imitadores y humoristas del actual panorama nacional. Durante la gala, que estará presentada por el mediático Leo Harlem, los seis participantes tendrán 7 minutos cada uno para interpretar a diferentes personajes. Lo harán ante los centenares de personas que previsiblemente llenarán el emblemático teatro madrileño. Todo ello después de que ‘El Visan’ fuese superando diferentes eliminatorias después de que decenas de imitadores no profesionales se presentasen al casting inicial de Inimitables. El proceso se inició el pasado mes de abril cuando los concursantes enviaron sus vídeos a la organización del certamen.

El ganador de la final se llevará un premio en metálico de 2.000 euros y podrá pasar a colaborar con la agencia de artistas Divertia. No obstante el humorista subraya el éxito de haber podido llegar a la final de este concurso. «Es una oportunidad única para conocer a otros imitadores y artistas. El simple hecho de actuar en el Teatro Callao es ya algo indescriptible. Reconozco estar nervioso, pero intentaré que todo salga lo mejor posible», explica el valjunquerano. Cabe subrayar que la propia organización destaca que esta gala servirá para «dar a conocer a las futuras estrellas de la imitación de 2023». Los participantes deberán estar ya preparados a las 16.00 para llevar a cabo diferentes ensayos, antes de la salida a escena a las 21.00.

Visanzay nació en Calatayud aunque desde hace varios años decidió establecerse en Valjunquera. Siempre le gustó la imitación y el humor y aunque ya ha actuado en diferentes locales y fiestas decidió participar en este certamen de proyección nacional. «El humor y la imitación me han apasionado siempre. Pero por diferentes motivos nunca me había lanzado a participar en un evento más a lo grande», explica Carlos Visanzay. Junto al de Valjunquera participarán en la final otros 5 imitadores: Chema Trueba, Guillem Jover i Ruiz, Ana Dramas, Patricia de la Fuente y Leticia López. ‘El Visan’ subraya que es el único participante que acudirá desde un pequeño pueblo como Valjunquera y no oculta su interés porque el Matarraña pueda acoger algún tipo de festival o actuación con imitadores del panorama nacional.

El resultado de la final de este concurso se sabrá poco después de las 22.00.