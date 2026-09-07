Vandalizan la sede del PSOE de Alcañiz: «La crispación es un peligro para la democracia»

La sede del Partido Socialista de Alcañiz ha amanecido este fin de semana con pintadas y mensajes de odio en sus ventanales. El secretario general de la agrupación local, Ignacio Urquizu, denunció a través de las redes sociales el vandalismo. «La crispación que está generando la derecha es un peligro para la democracia. Confío en que los intolerantes volverán a ser derrotados en las urnas», se puede leer.

En las pintadas relizadas con pintura negra en las puertas de acceso a la sede se puede leer: «Mierda. PSOE putos rojos» y «ultra violencia». Además, los mensajes aperecen junto a una especie de firma en la que se puede leer «El Canuz» y una estrella.

Ignacio Urquizu ha explicado que las pintadas fueron descubiertas la pasada semana, cuando acudieron a la sede del PSOE para mantener una reunión con vecinos, y que posteriormente fueron limpiadas. Aunque señala que es habitual que aparezcan grafitis en la fachada, en esta ocasión les preocupa especialmente el contenido de los mensajes, con referencias a la violencia.

El socialista hace un llamamiento al respeto y a la convivencia, especialmente en poblaciones pequeñas, y lamenta que la creciente polarización esté dificultando en algunos casos la expresión de opiniones políticas. Asimismo, asegura que este tipo de actos, que atribuyen a «una minoría», no conseguirá intimidarles: «No vamos a cambiar de opinión ni nos van a callar», afirma.

Los hechos coinciden además con pintadas en la sede socialista de Barbastro esta misma semana que también han sido denunciadas. Durante el pleno ordinario del mes de septiembre del Ayuntamiento de Alcañiz el alcalde, Miguel Ángel Estevan, ha condenado el ataque contra la sede socialista y ha asegurado que «la intimidación y la violencia no caben en democracia».