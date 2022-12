Varias empresas del nudo Mudéjar solicitan revisar el expediente

Varias de las empresas que optaron a ganar el nudo Mudéjar han solicitado vistas del expediente que presentaron al concurso al Instituto para la Transición Justa tras no quedar conformes con la resolución, que fue adjudicada a Endesa a través de su filial Enel Green Power España el pasado mes de noviembre. Así lo han confirmado fuentes del MITECO, quienes sin embargo no han querido revelar el número exacto de empresas solicitantes. No obstante, según ha podido saber La COMARCA, al menos dos de las 9 candidaturas finales (sin contar a Endesa) han sido las que han pedido dicha revisión.

El Instituto para la Transición Justa ha afirmado que atenderá a estas peticiones de información. Además, ha aclarado que ninguna de estas se trata de alegaciones ni recursos por ahora, aunque estos son «normales en toda la actuación de la Administración General del Estado y forman parte de las garantías que tienen todos los que han participado en el concurso del nudo Mudéjar».

En concreto, las empresas disponían del plazo de un mes desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en el BOE para «interponer recurso potestativo de reposición ante el Ministerio». Alternativamente, la presente resolución podría ser impugnada directamente ante la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses.

Cabe recordar que la puja por el nudo Mudéjar adjudicado a Endesa fue muy competida con 10 candidaturas finales, muchas de las cuales se concentraron en la misma franja de puntuación. Sobre un total de 100 puntos, la eléctrica, a través de su filiar renovable Enel Green Power España, obtuvo una puntuación de 72,15, resultando ganadora. La diferencia respecto a sus competidores fue mínima, ya que otras cinco empresas superaron los 60 puntos en la evaluación y otras dos los 50. Solo una candidata se quedó por debajo de los 30.

Además, de las 12 candidaturas iniciales quedaron excluidas las ofertas de Calanda Renovables, S.L. y Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltáico, S.L. debido al incumplimiento de uno de los requisitos de carácter obligatorio, «el respeto del principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente». Por lo tanto, fueron 10 las candidaturas finales, ocupando Desarrollos Renovables de Teruel S.L. (puntuación 66,10) y Ardemer ITG, S.L. (puntuación 65,30) el segundo y tercer puesto del concurso público, respectivamente.

La Mesa de Evaluación tuvo en consideración varios criterios asociados a la tecnología de generación; impacto socioeconómico para la zona de transición; valoración de la madurez del proyecto; además de la minimización del impacto medioambiental. Una vez efectuada la adjudicación definitiva, Endesa ahora debe presentar «en tiempo y forma» la solicitud de permiso de acceso a los megavatios en el plazo máximo de tres meses desde la notificación de su condición de adjudicatario del concurso