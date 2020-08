Varios colegios inician sus medidas covid del nuevo curso escolar y piden apoyo municipal

Varios centros escolares empezaron este lunes a ultimar los detalles de la vuelta a las aulas. Ante la incertidumbre y falta de información detallada de DGA y el Gobierno Central, algunos colegios han empezado ya a organizarse en base a sus propios planes de contingencia y a pedir apoyo a la administración más próxima, es decir, los ayuntamientos. Pese a que no tengan competencia en esta materia, los consistorios sí pueden aportar a las brigadas municipales, espacios para actividades deportivas o extraescolares, o apoyo para suministrar material sanitario.

El metro es instrumento fundamental en esta semana de preparativos. En centros como el CEIP Emilio Díaz las mesas de Primaria ya están separadas a 1,5 metros. Es el colegio con mayor número de estudiantes de Alcañiz con 650 escolares y han despejado las aulas de todo tipo de muebles que ocupen espacio para garantizar esta separación. Y las cuentas dan porque cumplen el parámetro de los 25 alumnos por aula. No obstante, en el centro trabajan por poder crear grupos más reducidos, de unos 17 y para eso han destinado zonas como la biblioteca. «Contaremos con unos 44 docentes, el mismo número que el año pasado, y entre estos haremos el esfuerzo pero si vienen más profesores, sería lo ideal», dice la directora, Eva Vargas. Para reagrupar seguirán parámetros como por ejemplo, si el alumnado es usuario de comedor o no con el objetivo de que el grupo no se rompa. Es similar a la filosofía de Infantil donde las mesas no tienen separación específica ya que se actuarán como ‘grupos burbuja’ que durante todo el día se mueven juntos.

También se ha adaptado la metodología agrupando materias en una jornada. De esta manera se reduce el número de profesores diferentes entrando al aula y se facilita que los escolares carguen con menos material ya que no podrán dejar nada en el aula. Ni siquiera podrán emplear la percha, todo lo depositarán en su silla y su mesa donde estarán con su mascarilla a partir de la edad obligatoria y a distancia. Se dará especial importancia a las tecnologías impartiendo formación para emplear una plataforma única de Educación para todos los centros, «un acierto para ir todos a la vez». Se ampliará un turno más el recreo y está previsto también pintarlo para diferenciar áreas.

Respecto al comedor, se ha pedido a las familias que confirmen asistencia o no asistencia con el fin de establecer turnos y horarios de salida. A la administración han solicitado la posibilidad de que los becados que no necesiten quedarse en el comedor, puedan llevarse la comida o se les reintegre el importe como se hizo en el confinamiento.

En cuanto a la limpieza, lo ideal para el centro sería contar con una persona fija toda la jornada. Dar este servicio depende de otras administraciones como Ayuntamiento, así como la posibilidad de usar otros espacios fuera de las áreas de los colegios. Desde el Emilio Díaz y otros centros han solicitado al Consistorio la cesión de espacios municipales. «Para realizar las extraescolares sería bueno y estamos pendientes de esto y de saber si nos aceptan la sugerencia para el comedor», comenta Vargas.

Desde el Consistorio están valorando las peticiones recibidas de los centros educativos públicos. Desde el Juan Lorenzo Palmireno han solicitado poder emplear el parque de la avenida Aragón como recreo, el Emilio Díaz además ayuda de la brigada para trasladar el material y los muebles que han retirado de las clases y el Juan Sobrarias, unos arreglos. «Vamos atendiendo a lo que nos dicen, son cuestiones logísticas. La competencia en Educación es autonómica», precisa el alcalde y concejal de Educación, Ignacio Urquizu.

Caspe: reuniones y posibilidad de aulas covid

Este lunes finalizó la ronda de contactos que ha llevado a cabo el concejal de Educación del Ayuntamiento de Caspe, Gabriel Luena, con las direcciones y representantes de los centros públicos de la localidad.

Concretaron algunas estrategias y protocolos que llevarán a cabo como la eliminación de las «clases mixtas», es decir, que no habrá clases compartidas entre distintos cursos en asignaturas como gimnasia o música, como sí ocurría anteriormente. También se ha barajado la posibilidad de que cada centro cuente con un «aula o espacio» para aislar a posibles casos de covid o alumnos con síntomas. Se pone especial atención a los baños ya que experimentan el mayor «movimiento colectivo» y se va a estudiar reforzar el personal de limpieza.

Los directores de los colegios Alejo Lorén y Compromiso de Caspe compartieron su preocupación por la situación de «desinformación» que están viviendo, informaron de cuál son sus planes de contingencia para el próximo curso y alguna de las medidas que están pensando en adoptar. «Noto mucha incertidumbre en todos los representantes de los centros, estamos todos a la espera de noticias del Gobierno de Aragón porque el comienzo del curso es inminente», señala Luena. La fecha de apertura de los colegios será el 7 de septiembre y la mayoría también afirma que ni siquiera conocen todavía a los que serán sus profesores, ni las ratios definitivas.

«Desde el Consistorio queremos abordar la situación con la mayor calma posible, llevaremos a cabo todas las medidas necesarias para que los alumnos estén protegidos», asegura el concejal. Entre ellas, el Ayuntamiento de Caspe se hará cargo de suministrar todos los recursos necesarios en protección como papel, jabón, gel hidroalcohólico, guantes, mascarillas o dispensadores. «Nos quedan muchas mascarillas del reparto que realizamos a finales de julio y queremos aprovecharlas para que tengan la protección necesaria», señala.

Entre sus prioridades está que no se eliminen los comedores -un servicio del que DGA garantiza su supervivencia- y que abra «con la mayor normalidad posible» la Escuela Infantil Municipal. Tampoco se quiere prescindir de las actividades extraescolares de los centros pero dependerán de empresas privadas. Sí que se quiere continuar con la ludoteca y actividad de tiempo libre ofertada por el Ayuntamiento.

El próximo lunes, 31 de agosto, tendrá lugar el Consejo Local de Educación con todos los agentes implicados entre los que estarán representantes municipales, directores de colegios e institutos públicos y privados, y otros centros de estudios como el de Adultos Joaquín Costa o la UNED. Se debatirán, esperan, las nuevas medidas aportadas por la DGA y una estrategia y protocolos comunes a seguir.

Andorra, pendiente del jueves

Muchas miradas están puestas en el jueves 27 con la reunión que mantendrá el Gobierno Central con las comunidades autónomas. A esta cita señala la concejal de Educación de Andorra, Margarita Santos, que tuvo este lunes un primer contacto en este ya nuevo curso con los centros educativos, con los que ha estado trabajando desde el comienzo de la pandemia.

Se mantiene a la espera de las orientaciones que se faciliten en la reunión del ministerio de Educación del día 27 para ver de qué forma pueden ayudar. «Cuando conozcamos lo que diga el Ministerio nos reuniremos con todos los centros para facilitarles las actuaciones que nos propongan. Tanto los colegios como el IES, la escuela infantil y el Gloria Fuertes», apunta Santos, quien precisa que en los últimos meses ya han llevado a cabo diferentes obras en los centros educativos.

Jornada continua en todo Aragón con comedor y transporte

El Gobierno de Aragón confirmó el viernes que los centros escolares en toda la comunidad tendrán una jornada escolar de 9.00 a 14.00 en Infantil y Primaria como medida «transitoria» mientras dure la pandemia. También que se mantiene el servicio de comedor y el transporte escolar. Como aseguró el consejero de Educación, Felipe Faci, «se trata de una medida de seguridad» para evitar los momentos de mayor flujo de personas que son las entradas y salidas que, además, se van a realizar de forma escalonada. Estas decisiones se explicaron tras la reunión con Javier Lambán y el presidente del Consejo de Escolar de Aragón, Jesús Garcés.

Para afrontar la vuelta al colegio en el presente escenario excepcional, el departamento de Educación presentó a finales de junio tres planes específicos que ahora se verán completados con un protocolo que se trabaja con Sanidad y que se dará a conocer esta semana. Se trata de un plan de refuerzo educativo, un plan de digitalización y el primero de todos, el plan de contingencia. Hace referencia a la organización de los centros e incluye tres posibles escenarios: el 1 de normalidad con medidas de seguridad, el 2 ante posibles rebrotes y el 3 de confinamiento obligado por las circunstancias, en cuyo caso se volvería a la educación a distancia.

Ante la situación que se da en Aragón ahora mismo, el departamento apuesta por el momento por comenzar en el escenario 2 pero con la mayor presencialidad posible, sobre todo en Infantil y Primaria, pero tomando algunas medidas específicas. Por ejemplo, se baraja una alternancia a partir de 3º de la ESO.

Uno de los retos es conseguir una vuelta al cole «segura» entre la masificación y la despoblación.