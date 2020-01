Una vecina de Alcañiz gana el concurso de fotografía ‘Enséñanos tu pueblo’

La alcañizana Marta Erce Echevarría ha ganado el primer premio del concurso de fotografía ‘Enséñanos tu pueblo’, que fue convocado en los últimos meses de 2019 por la institución y el periódico provincial. La fotografía fue tomada desde el río Guadalope con el cerro en el que se asienta el castillo de la Ciudad de la Concordia al fondo y bajo un precioso cielo caprichosamente nublado. Además de los 700 euros del premio, la fotografía ha sido portada de la revista especial de turismo que ha publicado Diario de Teruel con ocasión de la Feria Internacional de Turismo, FITUR.

El diputado delegado de Cultura y Turismo de la Diputación de Teruel, Diego Piñeiro, y el director de Diario de Teruel, Chema López Juderías, han sido los encargados de entregar el premio a la alcañizana. “La fotografía me gusta mucho, llevo toda la vida en ello, y me sirve de terapia y relax”, ha dicho Marta Erce antes de contar que “la fotografía relativamente casual. Buscando rincones, porque la verdad es que salimos mucho y lo tenemos todo todo muy fotografiado, nos acercamos a esta zona del río que es menos conocida y agachándonos un poco por sacar la perspectiva de las piedras del azud del Guadalope coincidió con ese cielo. Estaba ahí, no hice más que disparar la cámara”.

El concurso ‘Enséñanos tu pueblo’ tenía como objetivo premiar las mejores imágenes de localidades, rincones y paisajes de la provincia de Teruel. Han concursado un total de 945 fotografías, realizadas en 123 pueblos por casi 300 autores. Los ganadores se han repartido 1.500 euros en premios. Diego Piñeiro ha señalado que “cuando el Diario de Teruel nos presentó esta idea nos pareció estupenda. Seguir potenciando la imagen de la provincia a través de la fotografía y, además, implicar a toda la ciudadanía nos pareció una idea fantástica”.

Piñeiro, que también ejerció de jurado, ha anunciado que el concurso tendrá una segunda edición y que “el primer concurso no finaliza hoy porque en la Diputación de Teruel queremos hacer una pequeña exposición con las mejores fotografías, aquí en en el Palacio. Queremos dar visibilidad a las gente que participó y al gran nivel de fotografía que hubo”.

Segundo premio para Alcorisa

Además del primer puesto de Marta Erce, en el concurso ‘Enséñanos tu pueblo’ han sido premiados la segunda y la tercera posición con 300 y 200 euros. Los ganadores han sido el fotógrafo afincado en Barcelona Ángel Rojas Soriano por una toma nocturna de Frías de Albarracín y Beatriz Sastre Velasco por una imagen tomada en su localidad, Alcorisa. También ha recibido un premio de 300 euros la mejor fotografía tomada con un teléfono móvil, que ha sido para el turolense Javier Moreno Pérez por una imagen de Valderrobres con el río Matarraña.

El director de Diario de Teruel, Chema López Juderías, ha agradecido al diputado Diego Piñeiro el apoyo a la iniciativa y ha señalado que “nos hemos visto sobrepasados por la cantidad de gente que ha participado en el concurso. Cuando lo planteábamos nos imaginábamos que la mayoría de las fotos serían de los referentes turísticos de Teruel, pero nada más lejos de la realidad. Nos hemos sorprendido porque los participantes nos han mostrado rincones muy curiosos y muy desconocidos de la provincia de Teruel”. López Juderías han anunciado, además, que la segunda edición del concurso se desarrollará desde finales de junio para aprovechar los meses de verano y ha animado a todo el mundo “a que durante este verano le vaya dando vueltas a la fotografía que quiere presentar al concurso”.

El jurado del concurso, compuesto por Pedro Blesa y Selma Terzic, de la Sociedad Fotográfica Turolense, el diputado de Turismo Diego Piñeiro y la redactora de Diario de Teruel Cruz Aguilar, destacó la gran calidad de muchas de las imágenes y el elevado número de participantes. Dijeron haberse fijado tanto en la calidad técnica como en el encuadre o la naturalidad de los colores. Entre las fotografías enviadas han estado representadas las localidades que mayor interés turístico despiertan, pero también otras muchas poblaciones que pasan más desapercibidas para muchos visitantes. El requisito fundamental para participar en el concurso era que las fotografías hubieran sido tomadas en la provincia de Teruel.