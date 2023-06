La falta de médicos obliga a reducir las horas de atención en 14 consultorios rurales del Bajo Aragón Histórico

Los centros de salud y consultorios médicos del Bajo Aragón Histórico y las Cuencas Mineras van a vivir un verano muy complicado con reducciones de horas de consulta debido a la falta de médicos y a las vacaciones de sus profesionales en unos meses en los que se incrementa la población en los pueblos, que llegan a doblar o incluso triplicar sus cartillas sanitarias. Este periodo se superará con un sobreesfuerzo de las plantillas doblando consultas y con el apoyo de profesionales dispuestos a desplazarse a otras localidades en días puntuales para que, aunque con menos horas a la semana, todos los pacientes estén atendidos en sus municipios. Se van a recortar horas de atención pero no se va a cerrar ningún consultorio y para urgencias se desplazará el profesional que esté más cerca. «De momento doblaremos consultas esperando que nadie se ponga malo y poniendo de nuestra parte. Donde no lleguemos por la mañana iremos por la tarde, la intención es no cerrar nada», explica Miguel Angel Serrano, coordinador de la zona de Cantavieja, en la que faltan tres médicos (tienen 6) y cuentan con una plantilla muy envejecida. La más joven tiene 39 y el resto superan los 60.

En el último llamamiento solo se cubrieron 5 de las 26 vacantes de Primaria en el Bajo Aragón Histórico, las de los consultorios más cercanos a Zaragoza como Híjar o Muniesa; lo que ha dejado muy mermadas a las plantillas y con visos de que la situación no sea temporal sino que vaya a peor en los últimos meses del año, cuando se prevé que se haga efectivo un concurso de traslados que se convocará previsiblemente a mitad de julio. Estos procedimientos siempre suelen reducir efectivos porque son más los profesionales que se van que los que se incorporan.

Zonas básicas de salud del Bajo Aragón Histórico-Cuencas Mineras

Las plantillas se encuentran con el número mínimo para poder funcionar y con el temor de que una baja inesperada les obligue a cerrar consultorios por no poder llegar a todos los pueblos. La excepción son las zonas de Mas de las Matas, Muniesa y Calanda, que tienen las plantillas completas. La situación más complicada se vive en las zonas de salud de Valderrobres, Alcorisa, Maella, Cantavieja y Utrillas.

En Alcorisa y sus pueblos de influencia se van a reducir horarios desde el próximo lunes y hasta el 31 de agosto debido a su «escaso» personal. Para compensar la situación los médicos van a renunciar a su derecho a descansar al día siguiente de una guardia pero, aún así, los números no dan. En la cabecera, Alcorisa, se mantiene la consulta diaria y en horario fijo aunque con la reducción de horario de uno de los dos médicos. El tercer facultativo será el que se encargará de los pueblos. Las cuatro localidades que tenían consulta diaria pasan a tener médico dos días a la semana (Berge, Ejulve, Estercuel y Molinos); y los que veían al médicos dos días de lunes a viernes, ahora lo verán uno: Crivillén, Gargallo, La Mata y Los Olmos). En La Zoma la visita pasa de un día a la semana a al menos uno cada dos semanas. No obstante, se prevé que en la segunda y tercera semana de julio se amplíen las citas al contar con un apoyo puntual extra. La dirección de la zona básica de salud de Alcorisa ha remitido esta información a los ayuntamientos, farmacias, asociaciones y al Consejo de Salud.

Este recorte ya se inició esta semana en el Matarraña. Desde el lunes el médico de Monroyo, Torre de Arcas y Herbers también asume las cartillas de La Portellada, Ráfales y Fórnoles por la baja maternal de su profesional. En las localidades existe preocupación aunque los médicos defienden que la reorganización de horarios es la única solución para llegar a todos los pueblos con el equipo actual e inciden en que antes estas poblaciones tenían más horas de médico que las que les corresponden por número de cartillas sanitarias. La próxima semana tendrá lugar una reunión de los alcaldes de estos municipios con la directora de Atención Primaria del sector, Marcela Amestoy. El malestar más allá por la reducción de la atención, también radica en que no se les comunicaron los cambios oficialmente para poder traspasárselos a sus vecinos. Se enteraron por un folio informativo pegado en la puerta de los consultorios y en el mejor de los casos, por una llamada informal de un profesional.

En Maella la situación también es complicada después de no cubrir una vacante de médico de Primaria y otra de MAC. Van a comenzar el verano doblando y confían en que el Salud les mande refuerzos.

En el Maestrazgo ya llevan meses ya con las consultas reducidas en Mirambel, Tronchón, Villarluengo, Pitarque y Montoro porque solo tienen 6 médicos de los nueve con los que deberían contar.