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29 MAY 2026|

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Vehículos incendiados en pleno centro y accesos forzados a tres autobuses: Utrillas sufre un repunte de vandalismo

Desde CHA aseguran que la capital de las Cuencas Mineras atraviesa una creciente ola de inseguridad que preocupa a la población y piden respecto y protección

Varios coches calcinados en pleno centro de Utrillas. / CHA
Varios coches calcinados en pleno centro de Utrillas. / CHA

La COMARCA29 05 2026

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Utrillas

ActualidadSucesos

Utrillas ha registrado en las últimas semanas una creciente ola de vandalismo con varios vehículos incendiados en pleno centro, y entradas sin permiso a tres autobuses Hife estacionados en la plaza de Toros y en la zona del polígono, junto a Valera, según denuncian desde CHA. Aseguran que la capital de las Cuencas Mineras atraviesa una creciente ola de inseguridad que preocupa a la población y alarma a los ciudadanos. "Hechos intolerables que no pueden normalizarse ni despacharse con resignación”, lamenta Oliver Navarret, presidente de CHA - Cuencas Mineras.

El grupo político advierte que “no estamos hablando de hechos aislados ni de gamberradas sin importancia: hablamos de una situación que se repite y que genera preocupación, indignación y una sensación de abandono cada vez más difícil de soportar”. Navarrete subrayó que estos actos no solo dañan autobuses o vehículos, sino que afectan directamente a la tranquilidad de los vecinos y perjudican la imagen de Utrillas. “Quienes actúan de esta manera son unos desalmados y unos incívicos que atacan la convivencia de todo un pueblo”, aseguró.

Desde CHA se exige a las administraciones competentes una respuesta firme y mayor vigilancia: “Utrillas y toda la comarca de Cuencas Mineras merecen respeto, protección y poder vivir con tranquilidad”, concluyó Navarrete, insistiendo en que "defender los pueblos rurales también significa garantizar que nadie tenga que convivir con el miedo ni con la sensación de abandono".

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