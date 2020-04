Una veintena de entidades turolenses y de la Terra Alta exigen que se pueda ir a trabajar al huerto

Una veintena de asociaciones y entidades del Matarraña y del resto de la provincia de Teruel, respaldadas por la vecina Terra Alta y el Baix Ebre, piden al Gobierno de Aragón que levante la prohibición de los hortofruticultores de ir a realizar distintas labores de mantenimiento de sus respectivos huertos. El comunicado lo hicieron público este domingo a través del portal chage.org, donde ya se ha empezado una recogida de firmas.

La interpretación del Real Decreto del estado de alarma prohíbe, en buena parte de los casos, que los vecinos del medio rural puedan llevar a cabo correctamente las labores de sembrado, recolección, preparación y mantenimiento de sus huertos. Tareas que desde las distintas entidades consideran «vitales para abastecer y autoabastecerse dentro de esta crisis global, evitando así un mayor número de visitas a los supermercados».

Todo ello después de un cambio de regulación al respecto en la vecina Cataluña, quien en un primer momento prohibió estas labores para volver a autorizarlo hace pocos días. El hecho está provocando situaciones rocambolescas ya que son muchos los vecinos, especialmente en las localidades de Lledó, Cretas, Arens de Lledó y Calaceite en el Matarraña, las que se encuentran con que pueden acceder a sus huertos en la vecina Cataluña pero no a los de Aragón. Situación que se repite en los huertos aragoneses cuyos propietarios son de las vecinas localidades catalanas de Arnes, Horta de Sant Joan o Caseres.

Mientras a un lado del río Algars la ley deja claro que se puede ir al huerto, en el lado aragonés la interpretación de la ley es más restrictiva.

Los colectivos firmantes de este manifiesto «celebraron» el cambio normativo en Cataluña. Sin embargo, calificaron de insuficiente la medida al existir vecinos de ambos lados del río que tienen su huerto al otro lado del límite de comunidad autónoma. «Para la gente que convivimos aquí, esta frontera no existe. Un vecino de Arnes con la tierra en Lledó o a la inversa, ¿No podrá ir a recoger sus alimentos? Son todo incongruencias», explican. Todo ello además en plena primavera y con el temor de que esta situación se alargue.

Lo cierto es que entre la opinión pública son muchos los defensores de que, en la medida de lo posible, pueda irse de forma controlada a llevar a cabo las labores del huerto. La realidad en el medio rural es la de que muchos vecinos se abastecen directamente, de lo que ellos mismos cultivan sin ningún fin lucrativo, sino simplemente por el mero hecho de surtirse de alimentos.

Por todo ello, son numerosos los hortelanos, vecinos y colectivos de las localidades más pequeñas las que no entienden que se pueda ir de compras a un supermercado con una afluencia, en algunos casos, importante de personas; y, sin embargo, no se pueda ir a realizar labores agrícolas en unas huertas en las que, en la gran mayoría de los casos, no existe posibilidad de contacto con otra persona.

Leyes pensadas para la ciudad

Los firmantes tampoco ven de forma adecuada que en esta situación de alerta sanitaria las normas sean las mismas para una ciudad de 3 millones de habitantes y el medio rural. Así, califican estas normativas de «leyes urbanocentristas«, que no tienen en cuenta la realidad del territorio como habitantes del mundo rural. «Resulta que supone mayor riesgo ir al supermercado, que ir al huerto a coger la verdura. No hay más riesgo por comprar nuestros productos en un mercado puntual o en una gran cadena de distribución», defienden.

De igual modo, denuncian que no se ha tenido en cuenta que en el medio rural se practica el autoabastecimiento y la recuperación de la agricultura para alimentarse de manera saludable y cuidar el entorno. «Estas leyes pretenden reprimir a la gente que alimenta a sus animales y que a su vez alimentan a las familias, y trabajan en las huertas para el autoconsumo o los mercados de productos locales», critican.

Por todo ello, exigen a las administraciones competentes que tomen medidas urgentes pensadas en pro de las zonas rurales. El comunicado concluye que «no habrá futuro» mientras las dinámicas de toma de decisiones de los gobiernos «salgan de un despacho de las grandes ciudades», lejos de saber y querer conocer la realidad del medio rural.

El manifiesto está respaldado por: L´Aixadella. Associació d´acció comunitària rural i feminista, APROEBA, Red de Semillas de Aragón, Víctor Vidal Caballé (Productor ecológico), Mas de Torubio, Biela y Tierra. Nuevas narrativas para la Soberanía Alimentaria, Passa´m la bota, Ateneu Popular La Pastora, Kurkum Herb. Herboristería y productos ecológicos y de proximidad, Colectivo Amigos del Huerto Patatero Ahúpa Las Matas Cantando, 8M Teruel, Observatori Ciutadà Municipal d´Orta, Celler Bàrbara Forés, Huevos La Brizna, CNT de TERUEL del Bajo aragón y Cuencas Mineras, Sindicato de Oficios Varios de la CNT de TERUEL, Matarrania Bio S.L., Orta Solidària, CGT Terres del Ebre y Ecomatarranya