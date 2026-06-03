Una vela desata un incendio y obliga a evacuar a un centenar de personas en las viviendas tuteladas de Alcañiz

Un centenar de personas, en su mayoría ancianos, han tenido que ser desalojados este miércoles por un incendio en el interior de una de las viviendas tuteladas de la calle Pilar Narvión de Alcañiz. El fuego, que solo ha dejado daños materiales leves, se habría originado en uno de las casas de la segunda planta. Las primeras hipótesis apuntan a una vela que habría quedado encendida al salir la propietaria de la vivienda.

Los vecinos de los pisos colindantes han tenido que ser desalojados por agentes y bomberos que se han personado en la zona. También trabajadores de empresas que se encuentran en el mismo bloque han tenido que salir. En torno a las 13.30, los ancianos han podido regresar al centro de día ubicado en el edificio donde han comido con normalidad.

Los mayores han regresado a comer en torno a las 13.00./ S.F.

En la zona han quedado bomberos refrescando el interior del inmueble y sacando el humo. Varios testigos aseguran que, aunque no se han visto las llamas, la humareda era visible desde ambos lados del bloque. Además, el suceso ha coincidido con la salida del segundo día de las pruebas de acceso a la universidad, por los que muchos estudiantes se han acercado a observar la escena.

El edificio de Fomenta, que alberga en sus bajos el centro de día municipal, cuenta con 75 apartamentos de 45 metros cuadrados para personas mayores de 65 años y con alquileres asequibles. Aunque viven solos, uno de los requisitos de acceso es ser independiente.