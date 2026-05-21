Víctor Fuertes vuelve a casa y se convierte en el nuevo entrenador del C.D. Utrillas

Víctor Fuertes vuelve a casa para liderar el nuevo proyecto del Club Deportivo Utrillas después del descenso a Regional Preferente, tal y como anunció la entidad este pasado lunes a través de sus redes sociales. El técnico turolense regresa a la capital de las Cuencas Mineras para afrontar su primera experiencia al frente de un primer equipo después de su trayectoria en el fútbol base y como segundo entrenador.

“Con muchísimas ganas de volver a casa. Nos vemos en La Vega”, ha respondido el nuevo entrenador tras hacerse oficial su incorporación. Fuertes vuelve a Utrillas después de su etapa en el filial del Teruel, donde fue cesado antes de finalizar la temporada después de que el equipo permaneciera durante buena parte del curso en la zona baja de la clasificación. No es la única experiencia que acumula dentro de un cuerpo técnico. Víctor Fuertes ha estado vinculado al fútbol base durante buena parte de su trayectoria y ha formado parte de clubes como el Casablanca, el Montecarlo o el propio Teruel, donde dirigió al equipo de Liga Nacional Juvenil antes de su última etapa.

En su anterior paso por el Utrillas, al que llegó procedente del Calamocha, formó una destacada dupla con David ‘Pitu’ Lerga. Entonces ejerció como segundo entrenador. Ahora asumirá el mando de un proyecto que tendrá como gran objetivo regresar a Tercera Federación.

La mano derecha de Fuertes

El Club Deportivo Utrillas también trabaja ya en la confección de la plantilla para la próxima temporada con el objetivo de recuperar el protagonismo competitivo en La Vega. Tras el anuncio de Víctor Fuertes como entrenador del primer equipo, la entidad confirmó también la incorporación de Rubén Larraz como segundo entrenador.

Larraz conoce bien la estructura del club después de haber dirigido equipos de diferentes categorías de la entidad. Ahora acompañará a Fuertes en una nueva etapa en la que ambos buscarán devolver al Utrillas a la pelea por las posiciones altas de la clasificación.