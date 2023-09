Victorias del C.D. Caspe y el C.D. Utrillas en la segunda jornada liguera

Segunda jornada liguera para buena parte de los equipos del territorio de Fútbol 11. Tanto el C.D. Caspe como el C.D. Utrillas lograron sus primeras victorias de la temporada 2023/24. Por otro lado, en Regional Preferente, el Andorra C.F. siguió con buen paso y consiguió su segundo triunfo de liga. No tuvieron la misma suerte el Chiprana C.F. y el Alcañiz C.F., los cuales siguen sin sumar puntos.

Y en la Liga Nacional Juvenil, el Alcañiz C.F. sumó sus primeros tres puntos en la segunda jornada liguera, después de enfrentarse en casa al Atlético Escalerillas.

Tercera División

Dos victorias para los dos equipos de Tercera División del Bajo Aragón Histórico. El C.D. Caspe regaló una victoria a su afición, que no faltó pese a la lluvia. Los caspolinos recibían en casa al filial del Huesca y lograron vencerles con un 0-1. Asimismo, el Utrillas C.D. visitó al Illueca C.F. y allí los de las Cuencas Mineras lograron marcarles un tanto, el cual les dio la victoria. Con esto ya suman cuatro puntos en la clasificación cada uno, después de haber obtenidos dos empates, respectivamente, en la primera jornada liguera.

Resultados Jornada 2 Partidos Resultado Caspe C.D.– Huesca S.D. ‘B’ 1-0 Épila C.F.- Belchite C.D. 2-0 Calamocha C.F.- Fraga U.D. 3-1 Borja S.D.- Ebro C.D. 0-1 Binéfar C.D.- Tamarite C.D. 1-0 Cuarte C.D. – Almudévar A.D. 3-0 Cariñena C.D. – Atlético Monzón 1-1 Ejea S.D. – Fuentes C.D. 1-0 Illueca C.F. – Utrillas C.D. 0-1 Clasificación Tercera División Equipos Puntos 1 Cuarte C.D. 6 2 Binéfar C.D. 6 3 Ebro C.D. 6 4 Épila C.F. 4 5 Caspe C.D. 4 6 Ejea S.D. 4 7 Utrillas C.D. 4 8 Huesca S.D. 3 9 Calamocha C.F. 3 10 Tamarite C.D.J. 3 11 Fuentes C.D. 3 12 Cariñena C.D. 1 13 Monzón Atlético 1 14 Belchite C.D. 1 15 Fraga U.D. 1 16 Borja S.D. 0 17 Almudévar A.D. 0 18 Illueca C.F. 0

Regional Preferente Grupo 2

En la segunda jornada liguera de Regional Preferente el Andorra C.F. logró su segunda victoria, mientras que ni el Alcañiz C.F. ni el Chiprana C.F. lograron sumar puntos. Por su parte, el equipo andorrano viajó hasta Teruel, donde consiguió marcarle tres tantos al equipo anfitrión, Atlético de Teruel. Con esto ya suma dos victorias consecutivas y, por tanto, seis puntos.

Sin embargo, el Alcañiz C.F. no ha comenzado la temporada con tan buen pie. Todavía no ha logrado sumar puntos. Esta vez, viajó hasta Magallón, donde el equipo local les encajó un gol, del cual no consiguieron remontar.

Un resultado similar es el que obtuvo el Chiprana C.F., el cual recibió en casa, en el campo de Los Rosales de Caspe, al Morés C.D. Allí, tras un dominio del equipo chipranesco en buena parte del partido, el equipo visitante logró marcar dos tantos. Los locales tuvieron varias ocasiones en las que tiraron a puerta pero que no se materializaron en un gol finalmente.

Resultados Jornada 2 Partidos Resultado Atlético Cariñena – Atlético Calatayud 2-0 Magallón A.D. – Alcañiz C.F. 1-0 Mequinenza C.D. – Cella C.D. 0-0 Casetas U.D. – Atlético Escalerillas 0-0 San José U.D. – Villa de Alagón 4-1 Fleta C.D. – La Almunia C.D. 1-5 Quinto C.D. – Mallén C.D. 1-1 Atlético Teruel – Andorra C.F. 0-3 Chiprana C.F. – Morés C.D. 0-2 Clasificación Regional Preferente Equipos Puntos 1 La Almunia C.D. 6 2 Atlético Cariñena 6 3 Andorra C.F. 6 4 Casetas U.D. 4 5 Escalerillas A.T. 4 6 Mores C.D. 4 7 Mallén C.D. 4 8 Cella C.D. 4 9 Magallón A.D. 3 10 San José U.D. 3 11 Calatayud A.D. 3 12 Quinto C.D. 1 13 Mequinenza C.D. 1 14 Atlético Teruel C.F. 1 15 Chiprana C.F. 0 16 Alcañiz C.F. 0 17 Fleta C.D. 0 18 Villa de Alagón C.F. 0

Liga Nacional Juvenil

El Alcañiz C.F. logra su primera victoria en la temporada 2023/24 en su categoría en Liga Nacional Juvenil. Este sábado recibieron en casa al Atlético Escalerillas, donde consiguieron marcarles 4 goles, frente a 1. De esta forma, ya han sumado 3 puntos.