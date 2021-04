Viento Alto: «En el Maestrazgo ya hay al menos 14 familias que viven directamente de los parques eólicos»

Los alcaldes de los 9 pueblos pertenecientes a la Asociación Viento Alto que el pasado sábado leyeron el manifiesto a favor de los aerogeneradores han expresado, con varios ejemplos prácticos, cómo pueden beneficiar al territorio los parques eólicos. Los alcaldes han lamentado que se les descalifique por querer los aerogeneradores y han insistido en que su objetivo último es «socioeconomizar los pueblos para mejorar servicios, ingresos y prestaciones para nuestros ciudadanos, para no seguir siendo territorios de segunda. Y por eso hace años creamos Viento Alto, para ir todos juntos».

«En el Maestrazgo tenemos, al menos, 14 familias que dependen del sueldo de los parques eólicos que tenemos a pocos kilómetros, en Castellón. Eso es una realidad, aunque no guste. Que los pueblos de Castellón pierden población, no lo negamos, pero que los parques eólicos dan trabajo es otra realidad. Qué hubiese sido si no los hubiesen tenido», han aseverado los primeros ediles. En este sentido, han recordado que en los parques eólicos de Castellón trabajan al menos 60 personas cualificadas de forma directa. «Eso es una realidad» han sentenciado.

Los representantes municipales han insistido en el hecho que en las pasadas elecciones municipales todos los que integran la Asociación Viento Alto, de PSOE, PP y PAR, llevaban los parques eólicos en los programas y «fueron votados». Además los ediles han insistido en que «quieren decidir desde el territorio». «Evidentemente no todo el mundo está de acuerdo, pero todos los de fuera que protestan no vienen en invierno a limpiar la nieve en las calles si es que tanto nos quieren. Que opine todo el mundo, pero queremos decidir desde el territorio, no que decidan por nosotros. Queremos hechos ya», han insistido.

Los munícipes han puesto de relieve casos como el de Tronchón «donde los parques eólicos de Olocau del Rey están a un kilómetro del pueblo. «Esos aerogeneradores no huelen, no los oímos y no molestan. Es más, en Olocau, un pueblo parecido a Tronchón, han podido hacer guardería gratis, tienen fibra óptica y han construido viviendas accesibles para gente. Que no es la panacea, seguro, pero es una situación muy diferente a la de Tronchón», han relatado.

Por último los alcaldes han reclamado «soluciones inmediatas» y consideran que las renovables es una de ellas. «Nos dirán de planes a 5 o 10 años, nosotros necesitamos soluciones ya y esta puede ser una y por eso nos queremos agarrar a ella». Respecto a la compatibilidad con otros sectores han recordado que «en otros casos de parques eólicos se han mejorado accesos a masías y explotaciones ganaderas. Los aerogeneradores son compatibles con otras actividades económicas. Y hay muchas muestras».