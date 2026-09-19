Villalón, embajador del Melocotón Embolsado de Oro: «Trabajaré para promocionar el Melocotón de Calanda y darlo a conocer con mucho gusto»

¿Cómo recibió la noticia de que Calanda había pensado en usted para convertirse en Embajador del Melocotón Embolsado de Oro?
Vicente del Bosque, que ya fue embajador, es amigo mío y ya me había hablado de esta distinción. Siempre he estado en contacto con el alcalde, Alberto Herrero, y con el pueblo de Calanda por otros motivos. Entre ellos, una campaña en Calanda con estudios biomecánicos y pautas médicas para los deportistas nóveles de la localidad.
Ya conocía este reconocimiento y lo que representa para el municipio, pero además no llega completamente de nuevas a Teruel. ¿Cuál es su vínculo la provincia?
Con Teruel tengo un gran vínculo, sobre todo, porque mi familia y yo pasamos allí nuestras vacaciones de verano. En mi caso, lo que me deja el fútbol. Cada año vamos visitando diferentes localidades. Somos unos enamorados de toda la provincia de Teruel.
¿Cómo espera esa visita a Calanda?
Con mucha ilusión porque es una gran satisfacción el nombramiento y, sobre todo, porque estoy orgulloso de que hayan pensado en mí.
¿Es consumidor del Melocotón de Calanda?
Tengo que decir y agradecer al alcalde de Calanda el hecho de que me haya acercado a ese producto. Nos conocemos de hace muchos años y siempre me ha ofreció melocotón para degustar. A mi familia y a mi nos encanta porque está buenísimo.
El título lleva implícita una pequeña responsabilidad la de promocionar este producto allí donde vaya.
Lo asumo con mucho gusto y espero dar la talla. El melocotón tiene ya de por sí un renombre y no cabe duda de que hay que divulgarlo todavía más en nuestro territorio
Su trayectoria profesional es enorme y lleva más de tres décadas ligado a los servicios médicos del Atlético de Madrid. ¿Cómo ha cambiado la medicina deportiva desde que comenzó hasta ahora?
Sí, anteriormente he estado en la Real Federación Española de Atletismo, también he asistido a varios Juegos Olímpicos como médico. Hemos visto que la medicina del deporte, el cuidado del deportista de alto nivel ha ido cambiando. En el aspecto futbolístico podemos decir que cada vez hay mayor intensidad en los partidos y que va evolucionando muy rápidamente.
¿Es difícil trabajar con esa presión y tanta expectación alrededor de la recuperación de un jugador?
Siempre es un reto porque parece que el médico tiene que aprender a o enseñar a decir que no a veces para proteger. Pretendemos primero hacer una medicina y anteponernos a la lesión o a la enfermedad. Cuando sucede tenemos que procurar que nuestros deportistas de alto rendimiento se incorporen con la mayor fiabilidad posible para que no vuelvan a recaer a esa misma lesión.
El Ayuntamiento ha destacado su calidad humana, además de su currículum. En un mundo tan competitivo como lo es el deporte profesional, ¿qué importancia tiene?
Todo es uno. Los deportistas son personas alegres, disciplinados y que saben rendir al máximo con esa exigencia. Es muy importante que gocen de buena salud mental y física, sino no hay rendimiento.